Неочакван ход на Варшава: Полша замразява финансовата помощ за оръжия за Киев

Полша временно спира допълнителното финансиране по програмата PURL, чрез която европейски държави плащат за американско оръжие, предназначено за Украйна. Полският премиер Доналд Туск обясни решението с високия бюджетен дефицит и значителните разходи за собственото въоръжаване на страната.

Туск съобщи, че е информирал генералния секретар на НАТО Марк Рюте за позицията на Варшава. „На този етап няма да отделяме допълнителни средства за проекта PURL, тоест европейски средства за закупуване на американско оръжие за Украйна“, заяви полският премиер.

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Висок дефицит и разходи за собствената отбрана

Като причина Туск посочи финансовите ограничения пред Полша. По думите му страната харчи значителни средства за собствената си сигурност, а разходите за отбрана са сред най-високите в Европа.

„Имаме висок бюджетен дефицит и харчим много за отбрана. Затова от финансова гледна точка Полша със сигурност няма да отделя допълнителни средства, тъй като имаме собствени разходи, свързани със сигурността, и те са сред най-високите в Европа“, каза Доналд Туск.

Полският премиер подчерта, че решението не означава прекратяване на подкрепата за Украйна. Той заяви, че Полша вече е помогнала и продължава да помага на Киев в значителен мащаб, но на този етап няма да прави нови вноски по PURL.

Недостигът по програмата достига 2 млрд. долара

Решението на Варшава идва на фона на недостиг на средства за вече договорени пакети по програмата. По данни, цитирани от Ройтерс, недостигът достига 2 млрд. долара, а Съединените щати планират да поискат от съюзниците в НАТО допълнително финансиране за оръжия за Украйна.

По PURL партньорски държави осигуряват средства за закупуване на американско въоръжение, което след това се предава на украинската армия. Сред приоритетите са боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана.

Украйна очаква ракети PAC-3

Отделен проблем е снабдяването на Украйна с ракети за противовъздушна отбрана. САЩ са одобрили възможна продажба на 500 ракети-прехващачи PAC-3 за 2,1 млрд. долара. Сделката се финансира с дарения от партньорски държави, но доставките може да отнемат няколко години.

Затова Киев е поискал от съюзниците си да предоставят ракети от собствените си запаси още през зимата. Президентът Володимир Зеленски заяви, че минималната необходимост на страната е 100 ракети месечно. Това поставя допълнителен натиск върху европейските държави, които участват във финансирането на американски оръжия за Украйна.

Източници: newsukraine.rbc.ua, en.interfax.com.ua, apnews.com