Киев под атака: отломки от руски дрон паднаха на две места в столицата

Отломки от руски безпилотен летателен апарат са паднали на две места в Голосиевския район на Киев. Те са открити на открита територия, а към момента няма данни за пострадали.

„В Голосиевския район паднаха отломки на открита територия на две места. По предварителни данни няма пострадали. Спешните служби пътуват към местата“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

ПВО е неутрализирала 81 дрона

Атаката срещу Украйна е започнала вечерта на 13 ноември. По данни на украинските Военновъздушни сили Русия е използвала 96 ударни дрона, сред които „Шахед“, „Гера“ и дронове имитатори „Пародия“.

Към 7:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 81 от безпилотните апарати. Отчетени са попадения на осем места, както и падане на отломки на две места. Сред направленията, от които са изстреляни дроновете, са Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, временно окупирани райони на Донецка област и Крим.

Спешните служби извършват проверки на местата в Голосиевския район. Допълнителни данни за щети или пострадали не са съобщени.

Източници: ukrinform.ua