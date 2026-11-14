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Зеленски с ключово послание: две неща могат да накарат Путин да отстъпи
  Тема: Украйна

Зеленски с ключово послание: две неща могат да накарат Путин да отстъпи

14 Ноември, 2026 11:39 1 213 45

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • санкции срещу русия-
  • военна помощ-
  • украйна

Украинският президент поиска запазване на санкциите срещу Русия и по-ефективни ракети за противовъздушната отбрана

Зеленски с ключово послание: две неща могат да накарат Путин да отстъпи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Запазването на санкциите срещу Русия и доставката на по-ефективни ракети за Украйна са двете действия, които могат да засилят натиска върху Владимир Путин. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CNN.

„Не сваляйте санкциите срещу Путин и ни дайте по-добри ракети“, каза Зеленски, посочвайки каква подкрепа очаква Киев от съюзниците си. По думите му тези мерки са необходими, за да не бъде укрепвана позицията на руския президент по време на войната.

Санкциите и военната помощ

Зеленски заяви, че отмяната на санкциите би направила Путин по-силен и не би помогнала за прекратяването на бойните действия. Украинският президент настоява ограниченията да останат в сила, докато Москва не прекрати войната и не предприеме конкретни стъпки към мир.

Втората му основна теза е свързана с противовъздушната отбрана. Зеленски предупреди, че Украйна изпитва недостиг на ракети за прехващане на балистични цели. Според него украинските военни понякога получават предупреждение за предстояща атака, но не разполагат с достатъчно средства, с които да свалят ракетата.

Изявлението беше направено на фона на руски балистични удари по Киев. В интервюто Зеленски посочи, че Русия продължава да атакува украински градове, въпреки дипломатическите усилия за възобновяване на преговорите.

„Това не е лично“

Украинският президент коментира и отношенията си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Той заяви, че различията между Киев и Вашингтон не са свързани с личен конфликт, а с оценката на действията, които могат да повлияят на Москва.

Зеленски предупреди, че отстъпките към Русия без насрещни ангажименти могат да удължат войната. Според него натискът върху Путин трябва да бъде едновременно политически, икономически и военен.

Изказването прозвуча в момент, когато САЩ посредничат в нови контакти между Украйна и Русия. На 10 ноември 2026 г. двете страни проведоха разговори в Абу Даби с американско посредничество, а два дни по-късно американски представители се срещнаха с Путин в Москва и със Зеленски в Дъблин. Конкретно споразумение за прекратяване на войната не беше обявено.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com


Украйна
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