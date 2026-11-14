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САЩ предложили на Украйна сделка: Донбас срещу членство в НАТО
  Тема: Украйна

САЩ предложили на Украйна сделка: Донбас срещу членство в НАТО

14 Ноември, 2026 11:51 1 521 48

  • володимир зеленски-
  • донбас-
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  • гаранции за сигурност-
  • преговори за мир

Американски представители са попитали дали Украйна би напуснала Донбас в замяна на членство в НАТО. Киев настоява за конкретни гаранции за сигурност, армия и възстановяване

САЩ предложили на Украйна сделка: Донбас срещу членство в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски представители за първи път са поставили пред Украйна въпроса дали страната би напуснала Донбас в замяна на членство в НАТО. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с представители на медиите, съобщи OBOZ.UA.

„А ако Украйна бъде в НАТО, Украйна ще излезе ли от Донбас?“, са попитали американските представители според разказа на Зеленски.

Президентът подчерта, че Киев не възнамерява да отстъпва свои територии на Русия. В същото време Украйна обсъжда с партньорите си цялостен пакет от гаранции за сигурност, който би могъл да бъде предложен в рамките на преговорите за прекратяване на войната.

Киев настоява за конкретни ангажименти

По думите на Зеленски пакетът трябва да включва гаранции от НАТО и Европейския съюз, както и подкрепа за украинската армия. Сред обсъжданите елементи са определен числен състав на войската, необходимото въоръжение и финансово осигуряване за конкретен период.

В предложението трябва да бъде включен и Prosperity Plan – план за възстановяването на Украйна, подкрепен с финансови средства и ясни източници на финансиране.

Зеленски заяви, че ако САЩ и други партньори от НАТО потвърдят подобни ангажименти, той ще представи въпроса за обсъждане пред украинското общество.

„Ако американската страна ни потвърди именно това заедно с другите ни колеги от НАТО, тогава ще попитам нашето общество: приемаме ли или не приемаме? Нямам право да реша това сам“, заяви украинският президент.

Той уточни, че засега няма конкретно предложение и че всички варианти остават предмет на разговори.

Не се обсъжда признаване на окупираните територии

Зеленски каза, че нито един от разглежданите варианти не предвижда признаване на окупираните украински територии за руски. Той изрази недоверие към изявленията на руския президент Владимир Путин за държавните граници и заяви, че позициите на Москва усложняват посредничеството на САЩ и отдалечават края на войната.

Украинският президент обясни, че Киев е поискал гаранции, сходни с тези по член 5 от договора на НАТО, който предвижда колективна отбрана. По думите му американската страна е говорила за механизъм, близък до член 4 или член 5, но без присъствие на американски военнослужещи на украинска територия.

„Те казват, че това са двустранни гаранции за сигурност, подобни на тези, които има Израел“, разказа Зеленски.

Той посочи и договорености на САЩ с някои арабски държави като пример за възможен модел. В тези отношения има американско военно присъствие, авиация, флот и бази, а при нападения се използват системи за противовъздушна отбрана, включително „Пейтриът“.

Преговорите ще продължат

Зеленски заяви, че членството в НАТО е важно за Украйна заради принципа на колективната отговорност и възможността да възпира бъдеща руска агресия. Той посочи, че според европейски партньори Украйна може не само да получи подкрепа от Алианса, но и да го направи по-силен.

„Украйна може да укрепи НАТО. Затова смятам, че НАТО отново е на дневен ред“, каза Зеленски.

По думите му предстоят нови разговори, телефонни контакти, преговори и срещи за гаранциите за сигурност на Украйна и бъдещата система за сигурност в Европа.

Източници: obozrevatel.com


Украйна
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