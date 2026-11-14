Въздухът стана опасен за дишане: Пакистан започна спешна акция срещу замърсяването

Пушекът от тлеещо оризово стърнище се издига край Лахор, когато към полето пристига ново звено за бързо реагиране. Екипът овладява огъня за минути – част от кампанията на пакистанските власти срещу паленето на растителни остатъци, което според тях допринася за сезонния смог.

Властите в провинция Пенджаб са създали 67 мобилни групи с общо 750 служители. Те трябва да достигат до подаден сигнал в рамките на 10-15 минути, да патрулират в районите с оризови полета и да реагират на сигнали от местни жители. „Получаваме оплаквания по различни канали и реагираме възможно най-бързо“, казва Ашфак Хусейн, заместник-директор на звеното.

Само за 24 часа тази седмица са подадени сигнали за 679 пожара в земеделски площи в Пенджаб. По данни на местните власти 650 от тях са били изгасени. Звеното е представено като първата специализирана структура в Пакистан, създадена за борба със замърсяването на въздуха.

Глоби и субсидирани машини

Паленето на остатъците след оризовата жътва е широко разпространена практика, защото е по-евтин и бърз начин за подготовка на нивите за следващата реколта. Наказанието за нарушителите е глоба от 15 000 пакистански рупии – около 54 долара – за акър. При неплащане може да последва съдебно преследване и затвор до шест месеца.

Правителството прилага и стимули. Разпределени са над 10 000 субсидирани машини за обработка на стърнища, като държавата поема 60% от цената, а земеделците плащат останалите 40%. Машините позволяват остатъците да бъдат обработени и следващата култура да бъде засята, без нивите да се палят.

Според земеделци, цитирани от Ройтерс, част от фермерите вече са се отказали от паленето, но практиката продължава да се използва, тъй като се смята за най-достъпния начин за бързо освобождаване на полето.

Смогът остава здравен проблем

Лахор отново е обвит от смог, в който се смесват дим от земеделски пожари, промишлени емисии, автомобилни газове и строителен прах. Студеният зимен въздух задържа замърсителите близо до земната повърхност и може да доведе до опасни нива на концентрация.

Швейцарската платформа IQAir определи качеството на въздуха в града като „много нездравословно“. В лечебни заведения в Лахор са се увеличили пациентите с оплаквания, свързани с дишането и очите. Представителят на отдела за опазване на околната среда Абдула Наияр заяви, че според данни на здравните власти хоспитализациите за заболявания на гърлото, свързани със смога, са били 69% от равнището през октомври 2025 г.

Пакистан и Индия от години се обвиняват взаимно, че допринасят за замърсяването в граничния регион. Пенджаб твърди, че е поставял въпроса пред индийски представители на международни форуми. Индийското външно министерство не е отговорило на запитване на Ройтерс.

Сателитни наблюдения показват по-малка площ на регистрирани пожари в Индия и Пакистан спрямо историческата средна стойност за този период, но жителите на Лахор все още не усещат съществено подобрение. Борбата със смога продължава с едновременно преследване на нарушенията и субсидиране на алтернативи на паленето.

Източници: reuters.com, brecorder.com, arabnews.pk