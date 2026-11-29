Единайсет въгледобивни работници са убити при нападение в окръг Кохлу, в пакистанската провинция Белуджистан. Въоръжени мъже са спрели два пикапа в района Хосри, в административната зона Джандран, и са отвели работниците в близка планинска местност, съобщи полицията.

Жертвите са работили във въглищните мини Чамаланг и са пътували към района Дуки. Според началника на полицията в Кохлу Таяб Икбал нападателите са принудили работниците да слязат от автомобилите, след което са ги убили. Асошиейтед прес съобщава за засада срещу два автомобила, докато местните полицейски данни описват и отвличане преди убийствата.

Полицията е отцепила района и е започнала операция за издирване на извършителите. Телата трябва да бъдат транспортирани до болницата в Кохлу, където да бъдат извършени процедурите за установяване на самоличността. По данни на местната полиция четирима от загиналите са идентифицирани, а идентификацията на останалите продължава. Друго местно съобщение посочва, че седем от жертвите са афганистански граждани.

Няма официално поета отговорност за нападението. Асошиейтед прес отбелязва, че подозренията вероятно ще се насочат към забранената Белуджистанска освободителна армия, която властите в Пакистан обвиняват за сходни атаки. Тази версия не е потвърдена от разследването.

Министърът на вътрешните работи Мохсин Накви осъди убийствата. „Нападането на невинни работници е крайна форма на жестокост“, заяви той и добави, че извършителите не трябва да получават пощада. Премиерът Шехбаз Шариф също осъди нападението и нареди на властите да установят виновните и да ги изправят пред правосъдието.

Белуджистан остава сред най-опасните райони

Белуджистан е богат на полезни изкопаеми, но от години е арена на сепаратистки бунт и нападения срещу силите за сигурност, цивилни, миньори и работници по инфраструктурни проекти. През октомври 2024 г. при атака срещу частни въглищни мини в Дуки бяха убити най-малко 20 миньори, а други бяха ранени.

Сегашният случай напомня и за нападението край Мач от 3 януари 2021 г., когато бяха убити 11 въгледобивни работници от общността на хазарите. За атаката тогава отговорност пое „Ислямска държава“. При новото нападение извършителите и мотивът все още не са установени.

Източници: apnews.com, tribune.com.pk, humenglish.com