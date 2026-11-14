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Зеленски с важно изявление: предстоят още кадрови промени след разследванията
  Тема: Украйна

Зеленски с важно изявление: предстоят още кадрови промени след разследванията

14 Ноември, 2026 13:14 552 18

  • володимир зеленски-
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Президентът отрече Клименко, Вигивски и Поклад да са свързани с разследването. Той призова за международни действия срещу групировката „Химпром“

Зеленски с важно изявление: предстоят още кадрови промени след разследванията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще има още кадрови промени във връзка с разследването „Карфаген“. Той заяви, че секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Игор Клименко, министърът на вътрешните работи Иван Вигивски и ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Александър Поклад нямат отношение към случая.

„Можехте да проверите, че нито Клименко, нито Вигивски, нито лично Поклад имат каквото и да е отношение към това. Знам го от правоохранителните органи и от антикорупционните структури. Говорил съм с всички по няколко пъти“, каза Зеленски по време на среща с представители на медиите. По думите му историята е „много неприятна“ и „недопустима“, но разследването продължава и той го подкрепя.

Президентът не посочи срок за обявяването на новите кадрови решения, нито уточни кои длъжности могат да бъдат засегнати. От думите му става ясно, че решенията ще бъдат взети в рамките на продължаващото разследване.

Зеленски: „Химпром“ трябва да бъде спрян

По време на срещата Зеленски коментира и групировката „Химпром“, чиято дейност според него трябва да бъде напълно прекратена. Президентът заяви, че за това е нужна координация с чуждестранни служби, тъй като групировката може да развива дейност и извън Украйна.

„Те вече са навлезли в Полша, опитват се да навлязат в Германия. Това е информацията, с която разполагаме. Където и да е, не трябва да има такава дейност“, каза Зеленски.

Той заяви, че според оперативната информация става дума за структура със значителен финансов ресурс, която от години се опитва да „купува“ влияние в различни институции не само в Украйна. По думите му в дейността ѝ може да има подкрепа от специални служби, включително не само от руски.

Зеленски посочи Съединените щати като основен партньор в международните действия срещу групировката. Той предупреди, че без координация между държавите нейното влияние може да достигне до парламенти, правоохранителни органи и медии.

„Трябва да работят не само украинските специални служби, а и органите на държавите, в които вече има информация и възможности за въздействие върху ситуацията, преди всичко САЩ“, заяви президентът.

Разследването „Карфаген“ продължава, а обявените от Зеленски кадрови промени все още не са конкретизирани.

Източници: obozrevatel.com, ukrinform.ua


Украйна
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