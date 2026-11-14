Зеленски предупреди Европа: Опитите на Путин да промени сигурността могат да доведат до нови войни

Володимир Зеленски определи като опасни исканията на Кремъл за промяна на архитектурата на сигурност в Европа. Украинският президент предупреди, че подобен подход може да доведе до нови конфликти и ескалация.

„Това е опасно, защото според мен именно подобни неща водят до войни и ескалации“, заяви Зеленски пред репортери. Той добави, че Европейският съюз и НАТО представляват единствената истинска сигурност за Европа.

„Истинската сигурност в Европа означава ЕС и НАТО. Това е. Няма друга сигурност в Европа“, каза Володимир Зеленски.

Изказването му беше направено на фона на дипломатически разговори за бъдещата сигурност на континента и възможните гаранции за Украйна след края на войната. В последните дни темата за нова европейска архитектура на сигурност беше поставена в контекста на контактите между САЩ, Русия, Украйна и европейските държави.

Какво стои зад спора

Москва от години настоява за преразглеждане на отношенията за сигурност в Европа, включително на ролята и военното присъствие на НАТО в близост до руските граници. В навечерието на пълномащабното си нахлуване в Украйна Русия отправи искания към НАТО за ограничаване на разширяването на алианса и за промени в разполагането на негови сили в Източна Европа.

Европейските държави реагираха предпазливо на идеята за нова система за сигурност, договорена с участието на Москва. Част от европейските лидери заявиха, че бъдещето на европейската сигурност не може да бъде решавано без Европейския съюз, НАТО и Украйна.

Европейската комисия посочи, че съществени разговори за бъдещата архитектура на сигурност могат да се водят след прекратяване на огъня в Украйна. Европейски представители също настояват всяко бъдещо споразумение да запази централната роля на НАТО в колективната отбрана.

Позицията на Киев

За украинското ръководство въпросът за европейската сигурност е пряко свързан с гаранциите за Украйна. Киев настоява страната да бъде част от бъдещата система за сигурност на континента, а решенията за нея да не се вземат без украинско участие.

Зеленски не посочи конкретни нови мерки, които според него трябва да бъдат предприети. Той обаче даде да се разбере, че Киев разглежда опитите за промяна на европейския ред за сигурност като потенциален източник на нестабилност, а не като гаранция за траен мир.

Източници: apnews.com, afp.com