Зеленски: Путин не би посмял да нападне Украйна, ако е част от НАТО

Членството на Украйна в НАТО би било гаранция срещу нова руска агресия, заяви президентът Володимир Зеленски по време на разговор с журналисти, цитиран от УНИАН. По думите му руският президент Владимир Путин едва ли би се решил на война срещу Украйна, ако страната стане част от Северноатлантическия алианс.

„Не съм сигурен, че Путин ще е готов да воюва срещу НАТО с Украйна в състава му“, каза Зеленски. Той добави, че подобен сценарий би бил значително по-труден за Москва и би имал превантивен ефект.

Киев иска гаранции по модела на член 5

Украинският президент определи колективната отговорност на държавите от НАТО като основното предимство на Алианса. Според него задължението на страните членки да действат заедно при заплаха намалява вероятността Русия да предприеме ново нападение срещу Украйна.

Киев настоява бъдещите договорености за сигурност да включват механизми, подобни на член 5 от Северноатлантическия договор. Тази разпоредба предвижда нападение срещу един съюзник да бъде разглеждано като нападение срещу всички членове на НАТО.

Зеленски обаче посочи, че обсъжданите с американската страна гаранции не предвиждат присъствие на американски военнослужещи на украинска територия. „Това са двустранни гаранции за сигурност“, разказа той за обяснението, което е получил.

Като пример са били посочени договореностите между САЩ и Израел, както и сходни споразумения с други държави. Украинският президент подчерта, че Киев не се нуждае само от политически декларации, а от конкретни условия, които да определят как партньорите ще реагират при нова агресия.

Зеленски: Необходими са ясни ангажименти

По думите му общите формулировки за гаранции, „подобни на НАТО“, не са достатъчни, ако не е ясно как ще бъдат приложени на практика. Зеленски заяви, че реалната колективна реакция на Алианса е била демонстрирана след терористичните атаки в САЩ през септември 2001 г., когато съюзниците са действали съвместно.

Изявлението идва на фона на разговорите за бъдещите гаранции за сигурност на Украйна и за условията, при които може да бъде прекратена войната. Според представената от УНИАН информация Киев продължава да настоява защитата му да бъде подкрепена с конкретни ангажименти, а не само с аналогии към НАТО.

Източници: unian.net