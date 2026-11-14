Тревога в небето: Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради засечена въздушна цел

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати от 86-та авиобаза във Фетещ, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана е засекла въздушна цел близо до украинския Змийски остров.

Жителите на северната част на окръг Тулча са получили две предупредителни съобщения чрез системата Ро-Алърт. Първото е изпратено в 04:45 часа, а второто – в 05:39 часа местно и българско време.

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„Не е било регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство“, съобщи Министерството на националната отбрана. Въздушната тревога е отменена в 05:52 часа.

Трето предупреждение за по-малко от шест часа

Случаят е третото предупреждение за по-малко от шест часа в района. В петък вечерта, югоизточно от Змийския остров, в рамките на украинското въздушно пространство, е била засечена друга въздушна цел.

Румънските власти не съобщават в предоставената информация какъв е типът на засечения обект или какъв е произходът му. Потвърдено е единствено, че радарната система го е регистрирала близо до украинския остров, а два F-16 са били изпратени за наблюдение на въздушната обстановка.