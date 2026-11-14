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Зеленски с тревожно предупреждение: Русия иска да превземе Константиновка под прикритието на евакуация
  Тема: Украйна

Зеленски с тревожно предупреждение: Русия иска да превземе Константиновка под прикритието на евакуация

14 Ноември, 2026 14:24 204 24

  • володимир зеленски-
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  • украйна-
  • евакуация на цивилни

Украинският президент заяви, че хуманитарна операция в града може да отвори пътя към Краматорск и Славянск

Зеленски с тревожно предупреждение: Русия иска да превземе Константиновка под прикритието на евакуация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия иска да превземе Костянтиновка под прикритието на хуманитарна операция за евакуация на цивилни. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в разговор с журналисти.

По думите му руската инициатива цели украинските сили да се изтеглят от града, след което руските войски да влязат и да го окупират. „Путин просто иска ние да излезем от Костянтиновка, а те да влязат и така да окупират целия град“, каза Зеленски.

Украинският президент заяви, че в Костянтиновка продължават боеве. Той посочи, че Украйна прави всичко възможно за евакуация на цивилното население, но предупреди, че предаването на града би открило пътя към по-нататъшно руско настъпление в Донбас.

„Ако предадем Костянтиновка, следващите им стъпки ще бъдат други градове в Донбас. След Костянтиновка ще дойдат Краматорск и Славянск“, заяви Зеленски. Според него руските сили не успяват да превземат Костянтиновка вече година и половина.

Украйна е посочила други населени места

Зеленски каза, че Украйна е предала на американската страна списък със седем-осем населени места, в които остават блокирани цивилни, включително деца. По думите му Русия не е предложила подобни операции в тези общности, а е посочила именно Костянтиновка.

„А какво предложиха те? Костянтиновка. Защо? Защото след Костянтиновка ще бъдат Краматорск и Славянск“, каза украинският президент.

Той коментира и операцията за извеждане на цивилни от Олешки. Според Зеленски хората са били евакуирани с посредничеството на американската страна, включително по инициатива на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В същото време Русия е използвала ситуацията за укрепване на военните си позиции, заяви той.

Зеленски посочи и руски загуби през октомври

Украинският президент заяви, че по оценки на Украйна руската армия е дала 54 000 убити и тежко ранени през октомври. По думите му това са най-големите месечни загуби на Русия за почти пет години война.

Предложението за хуманитарна мисия в Костянтиновка е било направено от руската страна по време на среща на Владимир Путин със специалните представители на президента на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Руският план е бил представен като операция по аналогия с евакуацията в Олешки.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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