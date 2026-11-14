Тайните служби на Германия с нови правомощия. Какво могат?

Външното и вътрешното разузнаване в Германия отдавна искаха повече правомощия - и ги получиха след одобрената от Бундестага реформа. Какво означава това конкретно?

Лиценз за саботиране?

Външното разузнаване BND вече ще може активно да се бори с кибератаките, предприети от чужди сили, като атакува дигитално и парализира технически системи. В краен случай е разрешено и да се разрушават противникови оръжия, ако от тях произтича заплаха за Германия. "Зюддойче Цайтунг" определя това и някои други разширени компетенции като "лиценз за саботиране".

Увеличават се и компетенциите на вътрешното разузнаване - Службата за защита на конституцията. В бъдеще нейните служители ще могат при опасност да нахлуват в жилища на подозрителни лица без заповед за обиск или пък да манипулират компютрите и смартфоните им.

АзГ и Левите отхвърлят реформата, Зелените се въздържат

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт определя промените като "реформата на века". Той я оправдава с изострената заплаха от страна на Русия и други държави, както и с политическия и религиозен екстремизъм. Германия е цел на хибридни заплахи, казва той. "Те са насочени към дестабилизацията на нашето население, на нашата демокрация, на страната ни като цяло."

Зелените се въздържаха при гласуването, а "Алтернатива за Германия" (АзГ) и Левите бяха против. И двете политически сили обвиняват правителството от консерватори и социалдемократи, че значително надхвърля поставената цел. Според тях реформата нарушава т.нар. принцип на разделение между тайните служби и полицията.

Вътрешният министър: "Те искат да ни вържат ръцете"

Съгласно този принцип досега двете разузнавания трябваше предимно да събират информации за предотвратяване на заплахи, докато Федералната криминална служби и полицейските власти се грижат за наказателното преследване. Това разделение на функциите е обусловено исторически и е поука от опита от времето на националсоциализма.

Тогава Тайната полиция (Гестапо) е основният инструмент за потискане и избиване на хората по политически, религиозни и расистки мотиви. Затова държавите победителки във Втората световна война решават да разделят организационно полицията и тайните служби и да ги натоварят с различни задачи.

Мненията по въпроса дали това разделение сега фактически се отменя, се разминават. Добриндт обвинява АзГ и Левите, че искат да отслабят или дори да отменят разузнавателните служби. "Те искат да ни вържат ръцете. Поуката от историята не е тази - да капитулираш пред враговете на демокрацията. Ние трябва да се защитим от тези хора."

"Полицията няма да нахлуе някъде и да счупи нещо"

Експертът по конституционно право Матиас Бекер от университета в Майнц отправи изрично предупреждение да не се предоставят оперативни правомощия на разузнавателните служби.

Конкретно той назова решението при необходимост служителите на вътрешното разузнаване да могат да нахлуват в жилища - така се получавали правомощия, каквито полицията не би получила никога. "Полицията няма да нахлуе някъде и да счупи нещо", казва Бекер.

"Репортери без граници" обмислят внасянето на жалба

Правозащитната организация "Репортери без граници", която се застъпва за свободата на медиите, също изпитва загриженост. Изпълнителният директор на германския филиал на организацията Кристиан Мир се безпокои най-вече за защитата на лицата, обвързани с професионални тайни, към които спадат и журналистите.

Медиите разчитат на поверителна информация, за да могат да разкриват злоупотреби - само така могат да изпълняват контролната си функция, гарантирана от германската конституция.

Според Мир тази контролна функция би могла да е застрашена, ако на тайните служби бъде разрешено да извършват автоматичен анализ на данни. При това за тази цел е разрешено и използването на изкуствен интелект.

Германското разузнаване - наравно с ЦРУ и Мосад?

Работата на разузнаването ще бъде под контрола на специален парламентарен орган, чийто председател Марк Хайнрихман е доволен от законовите промени и новите правомощия. Според него така германското разузнаване се поставя наравно с американското ЦРУ или израелското разузнаване Мосад.

Хайнрихман е убеден, че оттук нататък Германия ще може да оказва по-голяма подкрепа на приятелските държави в борбата срещу тероризма и киберпрестъпността. Освен това, както отбелязва германската телевизия АРД, промените трябва да намалят зависимостта от сведенията, предоставяни от разузнаванията на приятелски държави.

Автор: Марсел Фюрстенау