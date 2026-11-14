Военен инцидент в Черно море: дрон удари кораб край румънския бряг

Товарният кораб LARISSA 1 е бил поразен от безпилотен летателен апарат в териториалните води на Румъния. При удара е повреден един от товарните кранове, но няма пострадали членове на екипажа, съобщиха румънските власти.

Инцидентът е станал около 21:40 ч. на 13 ноември. Корабът плава под флага на Палау и е вторият потвърден търговски плавателен съд, поразен в териториалното море на Румъния.

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Корабът е останал на котва

LARISSA 1 е кораб за генерални товари, построен през 1999 г., с дедуейт 17 064 тона. Според Maritime.bg плавателният съд е собственост и се управлява от компании, базирани в Турция.

Корабът е пристигнал в района около седем дни преди инцидента след преход от Бизерта, Тунис. Обявеният му маршрут е бил от Бизерта през рейда край Сулина към Украйна.

След атаката LARISSA 1 е останал на котва в румънски води. Последните посочени данни за местоположението му са от 12:30 ч. на 14 ноември. Тогава корабът се е намирал на около 7,4 морски мили, или 13,8 километра, от Сфънту Георге.

Два F-16 са излетели от Фетешти

В събота сутринта радарната система на румънското Министерство на националната отбрана е засякла въздушна цел в района на Змийския остров. Два изтребителя F-16, намиращи се в бойна готовност, са излетели от 86-а въздушна база във Фетешти.

Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети мерки за предупреждаване на населението в източната част на окръг Тулча. В 04:45 ч. е изпратено първото съобщение чрез системата RO-Alert, а в 05:39 ч. е последвало второ предупреждение за северната част на окръга. Въздушната тревога е отменена в 05:52 ч.

При посещението си в Констанца министърът на националната отбрана Щефан-Раду Опреа заяви, че „институционалното сътрудничество между Военноморските сили, Министерството на вътрешните работи и Бреговата охрана функционира успешно“. Той посочи и че румънските Военноморски сили и Граничната полиция провеждат редовни съвместни патрули в изключителната икономическа зона на страната.

В публикуваната информация не се посочва кой е извършил атаката срещу LARISSA 1.