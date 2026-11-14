Войната в Украйна разклати енергийната система: АЕЦ намаляват мощността си

Военните действия предизвикаха нестабилност в електроенергийната мрежа на Украйна, което доведе до намаляване на мощността на някои работещи блокове в атомните електроцентрали в страната. Това заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

„Военните действия предизвикаха нестабилност в електроенергийната мрежа на Украйна тази седмица“, каза Гроси, цитиран от Ройтерс. По данни на МААЕ колебанията в мрежата са засегнали работата на ядрени мощности и са повишили риска за надеждността на външното електрозахранване на ядрените обекти.

Запорожката АЕЦ остана без външно захранване

На 8 ноември Запорожката атомна електроцентрала е загубила външното си електрозахранване за повече от 12 часа след повреда на електропровода „Феросплавна-1“ с напрежение 330 киловолта. При прекъсването автоматично са се включили четири аварийни дизелови генератора, а впоследствие броят им е намален на два, за да се пести гориво.

МААЕ посочва, че това е 27-ата пълна загуба на външно електрозахранване за централата от началото на войната. Съоръжението разчита на една външна електропреносна линия от края на март. Колебания в електрическата мрежа са задействали аварийни дизелови генератори и в няколко обекта на площадката в Чернобил.

Русия и Украйна с взаимни твърдения за атаки

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че руските сили са превзели населеното място Терсянка в Запорожка област. Москва заяви също, че е нанесла удари по украинска енергийна и транспортна инфраструктура, използвана от военните, по складове за боеприпаси и по обекти за производство и съхранение на безпилотни летателни апарати.

Ройтерс уточни, че не е успяла да потвърди независимо руските твърдения за развитието на бойното поле.

Междувременно при украинска атака с дрон в руската Белгородска област, според местните власти, е загинало тричленно семейство, а един човек е бил ранен. Дронът е поразил жилищна сграда в населеното място Пролетарски, на около 20 километра от украинската граница. По други данни най-малко девет души са били ранени при атаки с дронове в областта.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 29 украински дрона, включително над Московска област. Украинските въоръжени сили заявиха, че Русия е атакувала Украйна с 96 дрона, от които 81 са били свалени, а осем цели са били поразени.