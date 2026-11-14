Новини
Свят »
Украйна »
Войната в Украйна разклати енергийната система: АЕЦ намаляват мощността си
  Тема: Украйна

Войната в Украйна разклати енергийната система: АЕЦ намаляват мощността си

14 Ноември, 2026 15:30 466 15

  • украйна-
  • маае-
  • запорожка аец-
  • електроенергийна мрежа-
  • русия

Нестабилността е довела до намаляване на мощността на някои ядрени блокове. Запорожката АЕЦ е останала без външно захранване за повече от 12 часа

Войната в Украйна разклати енергийната система: АЕЦ намаляват мощността си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военните действия предизвикаха нестабилност в електроенергийната мрежа на Украйна, което доведе до намаляване на мощността на някои работещи блокове в атомните електроцентрали в страната. Това заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

„Военните действия предизвикаха нестабилност в електроенергийната мрежа на Украйна тази седмица“, каза Гроси, цитиран от Ройтерс. По данни на МААЕ колебанията в мрежата са засегнали работата на ядрени мощности и са повишили риска за надеждността на външното електрозахранване на ядрените обекти.

Запорожката АЕЦ остана без външно захранване

На 8 ноември Запорожката атомна електроцентрала е загубила външното си електрозахранване за повече от 12 часа след повреда на електропровода „Феросплавна-1“ с напрежение 330 киловолта. При прекъсването автоматично са се включили четири аварийни дизелови генератора, а впоследствие броят им е намален на два, за да се пести гориво.

МААЕ посочва, че това е 27-ата пълна загуба на външно електрозахранване за централата от началото на войната. Съоръжението разчита на една външна електропреносна линия от края на март. Колебания в електрическата мрежа са задействали аварийни дизелови генератори и в няколко обекта на площадката в Чернобил.

Русия и Украйна с взаимни твърдения за атаки

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че руските сили са превзели населеното място Терсянка в Запорожка област. Москва заяви също, че е нанесла удари по украинска енергийна и транспортна инфраструктура, използвана от военните, по складове за боеприпаси и по обекти за производство и съхранение на безпилотни летателни апарати.

Ройтерс уточни, че не е успяла да потвърди независимо руските твърдения за развитието на бойното поле.

Междувременно при украинска атака с дрон в руската Белгородска област, според местните власти, е загинало тричленно семейство, а един човек е бил ранен. Дронът е поразил жилищна сграда в населеното място Пролетарски, на около 20 километра от украинската граница. По други данни най-малко девет души са били ранени при атаки с дронове в областта.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 29 украински дрона, включително над Московска област. Украинските въоръжени сили заявиха, че Русия е атакувала Украйна с 96 дрона, от които 81 са били свалени, а осем цели са били поразени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания