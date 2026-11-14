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Сърбия отвори петролните си резерви за НИС: компанията получава 66 000 тона

Сърбия отвори петролните си резерви за НИС: компанията получава 66 000 тона

14 Ноември, 2026 15:51 57 0

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Мярката трябва да гарантира работата на рафинерията в Панчево и снабдяването на пазара след аварията по петролопровода ЯНАФ

Сърбия отвори петролните си резерви за НИС: компанията получава 66 000 тона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбското правителство в оставка разреши на петролната компания НИС да използва до 66 000 тона суров петрол от държавните резерви. Решението има за цел да осигури работата на рафинерията в Панчево и непрекъснатото снабдяване на сръбския пазар след прекъсването на доставките по хърватския петролопровод ЯНАФ.

До мярката се е стигнало, след като редовният транспорт на суров петрол към НИС е бил преустановен заради повреда по тръбопровода. Сръбското правителство е било информирано за проблема, а компанията е поискала достъп до държавните резерви, за да не бъде прекъсната работата на рафинерията.

Аварията прекъсна доставките към Панчево

ЯНАФ спря транспортирането на петрол до рафинерията в Панчево след авария на участъка между Сисак и Славонски Брод. Повредата е станала на 6 ноември по време на ремонтни дейности, извършвани от външен изпълнител.

По данни на хърватския оператор от тръбопровода са изтекли около 500 000 литра петрол. ЯНАФ съобщи, че целият изтекъл петрол е събран и че продължават дейностите по отстраняване на последиците от аварията.

Сръбското правителство посочва, че към момента няма алтернативен маршрут за доставката на суров петрол до рафинерията в Панчево. Без подаване по ЯНАФ съоръжението не може да функционира, се казва в решението.

НИС уверява, че бензиностанциите са снабдени

НИС заяви, че внимателно следи ситуацията след прекъсването на доставките. Компанията съобщи, че „за момента всички бензиностанции в Сърбия имат достатъчно количество от всички видове петролни продукти“ и че разполага с достатъчни количества петролни деривати.

Разрешеният обем от държавните резерви е до 66 000 тона, като в решението не се посочва срокът, за който ще бъде използван петролът, нито кога се очаква да бъдат възстановени редовните доставки по ЯНАФ. Мярката е насочена към предотвратяване на недостиг на горива и към запазване на работата на рафинерията в Панчево, докато продължават ремонтните дейности по тръбопровода.

Източници: rts.rs


Сърбия
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