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САЩ и Китай обсъдиха митата преди срещата Тръмп-Си

САЩ и Китай обсъдиха митата преди срещата Тръмп-Си

14 Ноември, 2026 16:08 155 1

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  • митата-
  • търговски съвет

Първото заседание на двустранния търговски съвет се проведе чрез видеоконферентна връзка. На дневен ред е рамка за взаимно намаляване на митата за стоки за около 30 млрд. долара от всяка страна

САЩ и Китай обсъдиха митата преди срещата Тръмп-Си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати и Китай проведоха първото заседание на съвместния си търговски съвет само дни преди планираната среща между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Разговорите са се състояли на 13 ноември чрез видеоконферентна връзка, съобщи китайското министерство на търговията.

На заседанието са обсъдени митата, рамката за взаимно намаляване на тарифите „30 милиарда за 30 милиарда“, търговията със селскостопански продукти и други теми, свързани с двустранните икономически отношения. Китайското ведомство определи срещата като „откровена, задълбочена и конструктивна“. Конкретни нови решения или окончателни срокове след заседанието обаче не са обявени.

Предвижда се всяка от двете страни да намали митата върху вносни стоки на стойност около 30 милиарда долара от другата страна. Така общият обхват на договорената рамка достига приблизително 60 милиарда долара.

Според публикуваната от китайското министерство информация над 90% от включените стоки трябва да бъдат освободени от допълнителните мита и да получат третиране по режима на най-облагодетелствана нация след изпълнение на съответните вътрешни процедури.

Американските стоки, посочени в рамката, включват селскостопански продукти, продукти за лична хигиена, медицински изделия и въглища. Сред китайските стоки са играчки, домакински уреди, бебешки продукти, кухненски и санитарни изделия и празнични подаръци.

Двустранният търговски съвет беше договорен през май 2026 г., когато Тръмп и Си се срещнаха в Пекин. Работните правила, рамката за тарифите и списъците със стоки бяха доуточнени по време на осмия кръг на икономическите и търговските консултации между 20 и 23 септември в Ню Йорк и Вашингтон.

Американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви през септември, че двете страни са препоръчали по-благоприятно тарифно третиране за стоки за по 30 милиарда долара от всяка страна. Реалното прилагане на договореностите зависи от изпълнението на вътрешните правни процедури в Съединените щати и Китай.

Белият дом потвърди, че Тръмп и Си ще се срещнат на 19 ноември в Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември.

За първи път е планирана и тристранна среща между президентите на Съединените щати, Китай и Русия. Белият дом потвърди намерението Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин да разговарят заедно по време на форума. Според Асошиейтед прес това ще бъде първата среща на лидерите на трите държави в подобен формат.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, news.bloomberglaw.com


Китай
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