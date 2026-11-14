Руски дронове поразиха „Нафтогаз“, Украйна удари петролен обект

Руски дронове са поразили съоръжение на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“ в Полтавска област. След атаката е избухнал пожар, но няма съобщения за жертви.

Компанията посочи, че ударът е засегнал нейна енергийна инфраструктура в Централна Украйна. Допълнителни данни за размера на щетите по съоръжението не са съобщени.

Междувременно украински дронове с голям обсег са поразили Самарската линейна производствено-диспечерска станция край селището Просвет в Самарска област, Русия. За операцията е съобщено, че е извършена от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна.

Има предварително потвърждение за щети по резервоарите за съхранение на петрол. Според Генералния щаб на украинските въоръжени сили в съоръжението е избухнал пожар, като няколко резервоара са били обхванати от пламъци.

В подадената информация няма данни за жертви или пострадали при удара в Самарска област. Руските власти не са представени с официален коментар за щетите и пожара.

Самарската линейна производствено-диспечерска станция е един от важните центрове в руската система за транспорт на петрол. До нея по магистрални петролопроводи се доставя суров петрол от Татарстан, Западен Сибир и други руски региони, известни с добива си.

В станцията се смесва петрол с различно съдържание на сяра, за да се произведе експортният клас „Урал“. По данни, цитирани в информацията за удара, този клас представлява до 50% от общия износ на петрол на Русия.

Така двете атаки засегнаха енергийни обекти от двете страни на фронта. Потвърденият към момента резултат е пожар в съоръжението на „Нафтогаз“ в Полтавска област и предварително установени щети по петролни резервоари в Самарска област. Размерът на пораженията и отражението върху работата на обектите предстои да бъдат уточнени.