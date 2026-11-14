Над 10 000 души протестираха в Букурещ за Джорджеску

Над 10 000 души се събраха в Букурещ в подкрепа на бившия кандидат за президент на Румъния Кълин Джорджеску. Протестът се проведе в парк „Извор“, край сградата на парламента, въпреки че Столичната община не е разрешила проявата. Решението е било потвърдено и от Трибунала в Букурещ.

Броят на участниците се променя в различните оценки. TVR съобщи за около 10 000 души, а според данни, цитирани от Mediafax, към 14:30 часа жандармерията е изчислявала, че в района има над 10 000 протестиращи. По-рано са били посочвани 5500 и около 8000 души. AGERPRES определи множеството като няколко хиляди души и съобщи, че част от участниците са пристигнали с автобуси от различни окръзи на страната.

Демонстрацията е популяризирана от партията „Алианс за обединение на румънците“ (AUR). Лидерът ѝ Джордже Симион се присъедини към протестиращите заедно с други представители на формацията, но заяви, че това не е официален митинг на партията. „Тук сме, защото един човек от румънския народ ни обедини, а този човек трябваше да бъде президентът на Румъния“, каза Симион. Той посочи, че целта е Джорджеску да бъде третиран справедливо от държавните институции.

Искане за освобождаване

Протестиращите скандираха името на Джорджеску и настояваха за освобождаването му. Сред лозунгите бяха „Кълин Джорджеску е президент“ и „Кълине, народът е с теб“. Част от участниците се отправиха към Централния арест, където се намира бившият кандидат.

Джорджеску е в предварителен арест до 27 ноември 2026 г. по дело, в което е обвинен от прокуратурата в измама за 1,1 милиона евро. Той е обвиняем, а не осъден, като обвиненията предстои да бъдат разгледани от съда.

Двама са отведени, движението е ограничено

Двама участници са били отведени от жандармеристи заради агресивно вербално поведение спрямо силите на реда и други протестиращи. По данни на жандармерията те са били идентифицирани за налагане на административни санкции. На един човек му е прилошало и е получил медицинска помощ от екип на спешната помощ, без да се налага транспортиране до болница.

Заради проявата властите ограничиха автомобилното движение по булеварда между парк „Извор“ и парламента. Жандармерията предупреди предварително за конкретни рискове, тъй като в същия ден в столицата се проведе футболният мач Румъния – Полша, за който бяха очаквани около 3000 полски привърженици.

Източници: tvrinfo.ro, mediafax.ro, news.ro