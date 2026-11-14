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Кремъл потвърди: Тръмп, Путин и Си ще се срещнат в Шънджън
  Тема: Известни личности

Кремъл потвърди: Тръмп, Путин и Си ще се срещнат в Шънджън

14 Ноември, 2026 18:29 797 50

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • шънджън-
  • атис

Тристранните разговори ще се проведат на 19 ноември в кулоарите на срещата на върха на АТИС. Белият дом потвърди плана, а Кремъл съобщи, че подготовката продължава

Кремъл потвърди: Тръмп, Путин и Си ще се срещнат в Шънджън - 1
Снимка: Колаж: Украинска правда
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кремъл обяви, че тристранната среща между лидерите на Съединените щати, Китай и Русия ще се проведе на 19 ноември в Шънджън.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви в интервю за ТАСС, че е постигнато споразумение за провеждане на тристранната среща в четвъртък.

„Тази среща ще се проведе в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на АТИС“, заяви говорителят на Кремъл.

Разговорите между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин ще се състоят в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Плановете за срещата са потвърдени и от Белия дом, съобщи Асошиейтед прес. Това ще бъде първото събиране в подобен формат на лидерите на Съединените щати, Русия и Китай – трите държави с най-големите ядрени арсенали в света.

Кремъл съобщи за подготовката

Кремълският говорител Дмитрий Песков заяви по-рано, че се води работа по организирането на срещата. На 3 ноември той каза, че между страните се обменят сигнали за готовност и че по дипломатически канали се обсъжда възможният дневен ред.

„Има определен обмен на сигнали, потвърждаващи готовността за такава среща. Има и обмен на мнения по дипломатически канали за това какво може да бъде включено в дневния ред“, каза Песков, цитиран от ТАСС. Той подчерта, че Китай има водеща роля в подготовката, тъй като е домакин на форума.

По-рано руската страна говореше за възможна среща, без да има окончателно потвърждение. Съобщението на Белия дом представлява промяна спрямо тази по-предпазлива позиция.

Ядрените оръжия сред очакваните теми

Според Асошиейтед прес Тръмп вижда срещата като възможност да започне разговор за евентуално тристранно споразумение за ядрените арсенали. Последният договор, който ограничаваше ядрените оръжия на САЩ и Русия – Нов СТАРТ – изтече през февруари 2026 г.

Американски представител, пожелал анонимност, заяви, че срещата може да бъде начало на разговор за ядреното разоръжаване, но не се очаква още в Шънджън да бъдат обявени конкретни договорености. Китай досега е проявявал ограничен интерес към подобен договор, като американският и руският ядрен арсенал значително надхвърлят китайския.

Очаква се Тръмп да обсъди с Путин и Си и войната с Иран. Според същия американски представител украинският конфликт няма да бъде основна тема на трилатералния разговор. Срещата обаче вече предизвика опасения в Киев, че решения за Украйна могат да бъдат обсъждани без нейно участие.

Песков определи евентуалната среща като изключително значима, но заяви, че постигнатите в Шънджън договорености не могат да бъдат налагани на други държави. Анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, очакват разговорите да имат по-силно символно и политическо, отколкото практическо значение.

Източници: apnews.com, tass.com


Китай
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