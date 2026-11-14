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Руски удари убиха двама и раниха 32 души в Украйна
  Тема: Украйна

Руски удари убиха двама и раниха 32 души в Украйна

14 Ноември, 2026 18:31 546 27

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  • fpv дрон

Павлоград и Запорожка област са сред засегнатите райони. В Запорожие сред пострадалите има три деца, а мъж е загинал при удар с FPV дрон в Кушугум

Руски удари убиха двама и раниха 32 души в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а 32 са ранени при отделни руски удари по Павлоград и Запорожка област, съобщиха украинските власти. Сред пострадалите са четири деца, включително шестмесечно бебе, а един от загиналите е бил поразен с FPV дрон, докато се е движел със скутер.

При атаката срещу Павлоград в Днепропетровска област е загинал един човек, а други 10 са ранени. Сред тях е 7-годишно момче. Четири жени, трима мъже и детето са настанени в болница в средно тежко състояние, докато две жени ще се лекуват амбулаторно.

„Един човек загина в резултат на вражеския удар по Павлоград. Десет души са ранени“, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

22 ранени при удара по Запорожие

Възрастта на пострадалите в Запорожие е между шест месеца и 12 години. При удара по Вознесенския район са повредени фасади и прозорци на жилищни сгради и учебно заведение, както и седем автомобила и пътната настилка.

Първоначално областната администрация съобщи за 17 пострадали. По-късно Държавната служба за извънредни ситуации уточни, че ранените са 22, сред които шестмесечно бебе, 2-годишно момиче и 12-годишно момче. Разминаването е свързано с последващото установяване на още пострадали.

Сутринта движението по язовирната стена на Днепровската водноелектрическа централа в Запорожие беше напълно ограничено. На шофьорите бяха посочени алтернативни маршрути през други мостове в града.

Мъж загина при атака с дрон в Кушугум

При отделен удар в селището Кушугум, в Запорожка област, е загинал 45-годишен мъж. По данни на началника на областната военна администрация Михаил Семикин FPV дрон е поразил мъжа, докато той е пътувал със скутер по централния път.

„Врагът порази с FPV дрон мъж, който се движеше със скутер по централния път на селището. За съжаление, 45-годишният мъж загина“, заяви Михаил Семикин.

Трите атаки са отделни инциденти в Днепропетровска и Запорожка област. Украинските власти не съобщават за окончателен размер на всички материални щети, а данните за пострадалите при ударите могат да бъдат актуализирани.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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