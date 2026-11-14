Зеленски поиска повече F-16 и предупреди за риск в Европа

Украйна се нуждае от 2,5 пъти повече изтребители F-16 във въздуха едновременно, отколкото използва в момента, заяви президентът Володимир Зеленски. Причината е, че част от самолетите постоянно преминават през ремонт и техническо обслужване.

„На хартия всичко това го имаме, но самолетите постоянно са в ремонт, защото F-16 вече не са нови“, каза Зеленски пред журналисти. По думите му по този въпрос трябва да се работи както с европейските партньори, така и със Съединените щати.

Президентът посочи, че Украйна очаква от партньорите конкретни пакети помощ преди следващото заседание във формат „Рамщайн“. Киев е поискал и подкрепа със системи за противовъздушна отбрана PAC-2 и PAC-3, както и допълнителни самолети. Белгия планира да предаде на Украйна три F-16 след съгласуване на споразумението с Франция. По-рано Зеленски съобщи, че около половината от украинските F-16 за продължителни периоди се намират в Европа за ремонт и техническо обслужване.

Лондон подготвя нов пакет за Киев

В навечерието на срещата украинският министър на отбраната Евгений Хмара е разговарял с британския си колега Вес Стритинг. Според украинското Министерство на отбраната двамата са обсъдили следващия пакет военна помощ от Великобритания, съобразен с критичните потребности на Украйна.

Сред темите са били укрепването на украинските авиационни способности, доставките на боеприпаси за самолетите и ускоряването на средствата за противодействие на реактивни безпилотни летателни апарати. Киев е благодарил и за неотдавнашната доставка на ракети LMM. Обсъдена е и възможността за създаване на съвместни отбранителни предприятия, като работата по договореностите продължава.

Заседанието на Контактната група за отбраната на Украйна във формат „Рамщайн“ е насрочено за 17 ноември в централата на НАТО в Брюксел. Срещата ще бъде свикана от Великобритания и Германия.

Зеленски: Промяна на сигурността в Европа е опасна

В отделно изявление Зеленски определи като опасна идеята за промяна на архитектурата на сигурността в Европа. Според него Русия се стреми да преразгледа европейската структура за сигурност, включително чрез промяна на границите и ограничаване на военното присъствие на НАТО.

„Това не трябва да бъде основният дневен ред и не трябва да идва от Украйна“, каза украинският президент. Той заяви, че подобни промени могат да доведат до нови войни или ескалация. По думите му руската концепция включва преразпределение на силите в Европа, отслабване или изтегляне на войски на НАТО и извеждане на американски военнослужещи от европейски държави.

Зеленски каза още, че американската страна е повдигнала въпроса за промяна на европейската архитектура за сигурност по време на неотдавнашни разговори. Той свърза това с руските искания за връщане на разполагането на силите на НАТО към позициите от 1997 г., за които беше съобщено във връзка с преговори в Абу Даби.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua