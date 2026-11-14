МААЕ: Украинската електропреносна мрежа застрашава ядрената безопасност

Състоянието на електропреносните мрежи на Украйна е сериозен повод за тревога заради рисковете за ядрената безопасност, които могат да се задълбочат с настъпването на зимата. Това заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси на фона на поредната пълна загуба на външно електрозахранване на Запорожката атомна електроцентрала.
Последното прекъсване в Запорожката АЕЦ е регистрирано на 8 ноември. Тогава е прекъсната линията „Феросплавна-1“ с напрежение 330 киловолта, която е била единствената работеща външна връзка на централата с електрическата мрежа. Според Ройтерс причината за изключването е повреда, задействала защитната система.
При отпадането на външното захранване са се включили аварийните дизелови генератори. Те осигуряват електричество за системите, които поддържат охлаждането на реакторите и басейните с отработено гориво. Външното захранване е било възстановено няколко часа по-късно, съобщи МААЕ.
Поредно прекъсване на електрозахранването
По данни на МААЕ това е 27-ата пълна загуба на външно електрозахранване на Запорожката АЕЦ от началото на войната. Украинският ядрен оператор „Енергоатом“ отчита 16 подобни прекъсвания само през 2026 г. Разликата в броя се дължи на различното отчитане на отделните събития.
И шестте реактора на централата са спрени и тя не произвежда електроенергия. Въпреки това ядреното гориво в реакторите и отработеното гориво продължават да изискват постоянно охлаждане. Затова всяко прекъсване на външното електрозахранване увеличава зависимостта от дизеловите генератори и наличните запаси от гориво.
Руско-инсталираното ръководство на централата съобщи, че радиационният фон на площадката и в зоната за наблюдение остава в нормални граници. Това съобщение не отменя предупреждението на МААЕ за уязвимостта на електрическите връзки и необходимостта от надеждно резервно захранване.
Зимата увеличава натиска върху мрежата
МААЕ е проверила 19 подстанции, които са от значение за безопасната работа на украинските атомни електроцентрали. Агенцията подчертава, че дори при наличието на защитни системи стабилната електрическа мрежа е основна част от ядрената безопасност.
Международната агенция по енергетика също предупреди, че Украйна навлиза в отоплителния сезон с ограничен оперативен резерв. По-ниските температури повишават потреблението, а повредите по топлофикационната и електрическата инфраструктура могат да насочат допълнително натоварване към електрическата мрежа.
МААЕ настоява външното захранване на Запорожката АЕЦ да бъде стабилизирано, а запасите от дизелово гориво да бъдат попълнени. Докато централата остава в зона на военни действия и разчита на ограничен брой електрически връзки, рискът за ядрената безопасност остава висок.
Източници: marketscreener.com, apnews.com, aa.com.tr
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА