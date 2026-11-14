МААЕ: Украинската електропреносна мрежа застрашава ядрената безопасност

Състоянието на електропреносните мрежи на Украйна е сериозен повод за тревога заради рисковете за ядрената безопасност, които могат да се задълбочат с настъпването на зимата. Това заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси на фона на поредната пълна загуба на външно електрозахранване на Запорожката атомна електроцентрала.

„Състоянието на електропреносните мрежи на Украйна е сериозен повод за тревога, особено заради свързаните с него рискове за ядрената безопасност, които могат да се увеличат през зимата“, заяви Рафаел Гроси.

Последното прекъсване в Запорожката АЕЦ е регистрирано на 8 ноември. Тогава е прекъсната линията „Феросплавна-1“ с напрежение 330 киловолта, която е била единствената работеща външна връзка на централата с електрическата мрежа. Според Ройтерс причината за изключването е повреда, задействала защитната система.

При отпадането на външното захранване са се включили аварийните дизелови генератори. Те осигуряват електричество за системите, които поддържат охлаждането на реакторите и басейните с отработено гориво. Външното захранване е било възстановено няколко часа по-късно, съобщи МААЕ.

Поредно прекъсване на електрозахранването

По данни на МААЕ това е 27-ата пълна загуба на външно електрозахранване на Запорожката АЕЦ от началото на войната. Украинският ядрен оператор „Енергоатом“ отчита 16 подобни прекъсвания само през 2026 г. Разликата в броя се дължи на различното отчитане на отделните събития.

И шестте реактора на централата са спрени и тя не произвежда електроенергия. Въпреки това ядреното гориво в реакторите и отработеното гориво продължават да изискват постоянно охлаждане. Затова всяко прекъсване на външното електрозахранване увеличава зависимостта от дизеловите генератори и наличните запаси от гориво.

Руско-инсталираното ръководство на централата съобщи, че радиационният фон на площадката и в зоната за наблюдение остава в нормални граници. Това съобщение не отменя предупреждението на МААЕ за уязвимостта на електрическите връзки и необходимостта от надеждно резервно захранване.

Зимата увеличава натиска върху мрежата

МААЕ е проверила 19 подстанции, които са от значение за безопасната работа на украинските атомни електроцентрали. Агенцията подчертава, че дори при наличието на защитни системи стабилната електрическа мрежа е основна част от ядрената безопасност.

Международната агенция по енергетика също предупреди, че Украйна навлиза в отоплителния сезон с ограничен оперативен резерв. По-ниските температури повишават потреблението, а повредите по топлофикационната и електрическата инфраструктура могат да насочат допълнително натоварване към електрическата мрежа.

МААЕ настоява външното захранване на Запорожката АЕЦ да бъде стабилизирано, а запасите от дизелово гориво да бъдат попълнени. Докато централата остава в зона на военни действия и разчита на ограничен брой електрически връзки, рискът за ядрената безопасност остава висок.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, aa.com.tr