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Бърнам: Консерваторите изгориха мостовете с ЕС след Брекзит

Бърнам: Консерваторите изгориха мостовете с ЕС след Брекзит

14 Ноември, 2026 19:50 769 12

  • брекзит-
  • европейски съюз-
  • анди бърнам-
  • консервативна партия-
  • брюксел

Британският премиер обвини предишните правителства, че са договорили по-твърд Брекзит от очакваното. На 20 ноември Великобритания и ЕС ще обсъдят нови споразумения

Бърнам: Консерваторите изгориха мостовете с ЕС след Брекзит - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Консервативната партия „изгори всички мостове“ с Европейския съюз след референдума за Брекзит, заяви британският премиер Анди Бърнам преди срещата на върха между Великобритания и ЕС в Брюксел. По думите му страната е „загубила повече, отколкото е спечелила“ през десетилетието след гласуването за напускане на блока.

„Мисля, че Консервативната партия даде на Великобритания по-твърд и по-тежък Брекзит, отколкото хората са смятали, че получават, когато гласуваха през 2016 г., защото след това тя изгори всички мостове с ЕС“, каза Бърнам на конференция на Лейбъристката партия в Уелс. Той определи действащото споразумение за Брекзит като недостатъчно добро за страната.

Сделки за храни, емисии и младежка мобилност

Самитът ще се проведе на 20 ноември в Брюксел. Бърнам ще разговаря с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Британското правителство заяви, че целта е да бъдат договорени практически стъпки за намаляване на административната тежест за фермерите, производителите на храни и бизнеса.

Сред обсъжданите теми са търговията с храни и напитки, схемата за търговия с емисии и споразумение за младежка мобилност. Бърнам твърди, че договореност за храните и земеделието би могла да намали проверките и разходите за износителите, както и да окаже натиск надолу върху цените. По негови оценки пакетът може да добави до 0,4 процента към британския брутен вътрешен продукт.

Пред „Гардиън“ премиерът заяви, че е възможна „сделка, от която печелят и двете страни“, но предупреди, че до срещата предстоят трудни преговори. Медията съобщи, че въпросът за таксите за европейските студенти остава пречка за част от договореностите.

Лондон запазва основните си ограничения

Бърнам настоява, че сближаването с ЕС няма да означава автоматично връщане към митническия съюз, единния пазар или свободното движение на хора. Тези възможности са изключени от досегашните политически ангажименти на лейбъристите, макар че премиерът вече заяви, че след бъдещи преговори може да бъдат обсъдени различни варианти за дългосрочните отношения.

След самита правителството възнамерява да представи следващите стъпки за отношенията с ЕС. Сред темите за бъдещо сътрудничество са миграцията, борбата с престъпността, визите за артисти и взаимното признаване на професионални квалификации.

Заместник-лидерът на Консервативната партия Алекс Бъргарт отхвърли подхода на премиера. Той обвини Бърнам, че отваря отново спор, който според консерваторите е приключил с референдума, и че използва отношенията с Брюксел, за да отклони вниманието от растящите социални разходи и въпросите около финансирането на отбраната.

Срещата в Брюксел ще бъде вторият самит между Великобритания и ЕС след началото на новия курс към по-тясно сътрудничество. Очакванията са разговорите да определят не само конкретните сделки за бизнеса и потребителите, но и рамката за следващия етап от отношенията между страната и европейския блок.

Източници: nation.cymru, theguardian.com, apnews.com


Великобритания
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