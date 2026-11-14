Двама загинаха при руски удар край Чернигов

Двама мъже загинаха, а 33-годишен човек беше ранен при руски удар с безпилотник по обект на критичната инфраструктура в град Мена, Черниговска област. Раненият е настанен в медицинско заведение.

Атаката е извършена около 16:00 часа. Загиналите са местни жители на 42 и 45 години.

Информацията за пострадалите се уточнява

Началникът на Кориуковската районна държавна администрация Павел Мирошниченко съобщи:

„Днес около 16 часа руснаците нанесоха удар с безпилотник по обект на критичната инфраструктура в Мена. В резултат на вражеския удар загинаха двама местни мъже – на 42 и 45 години. Известно е също, че телесни повреди е получил 33-годишен мъж, който се намира в медицинско заведение.“

Мирошниченко е допълнил, че информацията за пострадалите се уточнява. Към момента няма публикувани допълнителни данни за състоянието на ранения или за размера на материалните щети.

Украинската правда посочва, че ударът е бил насочен към обект на критичната инфраструктура в Мена.

Източници: pravda.com.ua