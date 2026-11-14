Двама загинаха при руски удар край Чернигов

Двама мъже загинаха, а 33-годишен човек беше ранен при руски удар с безпилотник по обект на критичната инфраструктура в град Мена, Черниговска област. Раненият е настанен в медицинско заведение.
Атаката е извършена около 16:00 часа. Загиналите са местни жители на 42 и 45 години.
Информацията за пострадалите се уточнява
Началникът на Кориуковската районна държавна администрация Павел Мирошниченко съобщи:
Мирошниченко е допълнил, че информацията за пострадалите се уточнява. Към момента няма публикувани допълнителни данни за състоянието на ранения или за размера на материалните щети.
Украинската правда посочва, че ударът е бил насочен към обект на критичната инфраструктура в Мена.
Източници: pravda.com.ua
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