Латвия подготвя забрана за транзит на руско зърно

Латвия подготви проект за забрана на транзита през територията си на зърно с произход от Русия и Беларус. Инициативата на Министерството на външните работи е представена на премиера Андрис Кулбергс и предвижда ограничението да бъде въведено чрез национални санкции.

Украинският външен министър Андрий Сибига приветства предложението и благодари на Латвия за реакцията. „Русия се опита да използва балтийските държави за транзит на зърно, за да финансира войната си срещу Украйна“, написа той в социалната мрежа X. Сибига изрази надежда проектът да бъде одобрен възможно най-скоро.

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Рига отчита правни и икономически рискове

Латвийското външно министерство посочва, че националният санкционен механизъм позволява да бъдат определени конкретни ограничения, както и да се въведат контрол и отговорност при нарушения. В същото време ведомството предупреждава за възможни съдебни искове, свързани с вече сключени договори, както и за отражение върху транспортно-логистичния сектор и приходите в бюджета.

Другото условие е бъдещата мярка да съответства на законодателството на Европейския съюз. Според латвийското външно министерство посочените рискове са управляеми и не представляват непреодолима пречка пред забраната.

Натискът за спиране на транзита се засилва

На 7 ноември в Латвия се проведе протест срещу транзита на руско зърно, в който участваха няколко десетки тежки машини, сред тях трактори и зърновози. Преди това премиерът Андрис Кулбергс възложи на институциите да подготвят правни решения за спиране на транзита на зърно от Русия и Беларус. През септември правителството разглеждаше и вариант за специален режим с 300 процента по-висока инфраструктурна такса за руското зърно.

Естония вече въведе национална забрана за транзита през страната на зърно с произход от Русия и Беларус. Решението беше обявено на 1 октомври 2026 г. и е част от стремежа на балтийските държави да не допускат използването на техните пристанища и транспортна инфраструктура за износ на руско зърно.

Източници: eurointegration.com.ua