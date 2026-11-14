Протест в Париж поиска оставка на Макрон и „Фрекзит“

Няколкостотин души излязоха на протест в Париж с искания за оставката на президента Еманюел Макрон и за излизане на Франция от Европейския съюз. Шествието е започнало в района на Лувъра и е преминало през централните улици на френската столица, съобщи кореспондент на ТАСС от мястото.

Сред скандиранията са били „Долу Макрон!“, „Да излезем от НАТО!“, „Без повече пари, дронове и снаряди за Украйна!“ и „Фрекзит!“. Участниците са настоявали средствата, отделяни за подкрепа на Киев, да бъдат насочени към решаване на проблеми във Франция.

Протестиращите са изразили недоволство от поскъпването на горивата и храните, както и от инфлацията. Според тях трудното икономическо положение е свързано не само с действията на правителството и президента, но и с политиките на Европейския съюз.

Филипо разкъса знамето на ЕС

По време на демонстрацията лидерът на партията „Патриоти“ Флориан Филипо е разкъсал знаме на Европейския съюз с помощта на свой сътрудник.

„Събрахме се тук, защото искаме да спасим нашата страна, Франция. А тук имаме символ на подчинението – син парцал със звезди, от който ще се отървем още сега“, е заявил Филипо.

Той и поддръжниците му се обявиха и срещу евентуалното изпращане на френски войски в Украйна. По време на шествието са звучали лозунги срещу Макрон, украинския президент Володимир Зеленски и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Партията „Патриоти“ предварително обяви проявата като национално шествие с две основни искания – оставка на Макрон и „Фрекзит“. Парижката община съобщи за събиране на площад „Пале Роаял“ и последващо шествие в централната част на града.

Източници: tass.com, mairie07.paris.fr