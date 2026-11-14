Украйна обсъжда тунел под Днепър и нови спирания на тока

Украйна обсъжда изграждането на автомобилен тунел под Днепър в Киев, докато енергийната система се подготвя за нови почасови спирания на електроенергията, а Одеса остава под натиск заради руските атаки срещу пристанищната и транспортната инфраструктура.

Най-простият вариант на тунела, без метро, би струвал около 400–500 млн. долара, а строителството би продължило две-три години. Това съобщи министърът по възстановяването, инфраструктурата и транспорта на Украйна Николай Калашник, цитиран от УНИАН.

„Ориентировъчната стойност на най-простия тунел без метро е 400–500 млн. долара“, каза Калашник.

По думите му се водят предварителни разговори с Европейската инвестиционна банка за привличането на 100 млн. долара, с които да започне подготовката на проекта. Министърът уточни, че засега инициативата е на етап идея, концепция и проектиране, а разработките от предишни години трябва да бъдат актуализирани.

Калашник каза още, че компания посредник е предложила да реализира проекта, но не е отговорила на запитванията за опита си в изграждането на подобни съоръжения, наличните ресурси и готовността да започне работа. Паралелно с тунела Киев планира и изграждането на осем мостови переправи, като първите две могат да бъдат въведени в експлоатация през следващата година.

Графици за спиране на тока на 15 ноември

На 15 ноември в някои региони на Украйна ще действат почасови графици за прекъсване на електроснабдяването. „Укренерго“ посочи, че за промишлените потребители ще има ограничения на мощността, а за всички категории потребители са предвидени спирания от една до две опашки.

Причината са последиците от руските атаки срещу енергийната система. Енергийният оператор призовава потребителите да следят актуалните графици на регионалните оператори, тъй като те могат да бъдат променяни според натоварването и състоянието на мрежата.

В Харковска област прекъсванията са планирани между 08:00 и 24:00 часа. За различните подопашки са посочени интервали от два до четири часа, включително 08:00–11:00, 11:00–14:30, 14:30–18:00, 18:00–22:00 и 22:00–24:00. В Сумска област също ще се прилагат почасови ограничения според обемите, определени от „Укренерго“.

Одеса остава ключова за украинския износ

В анализ на The i Paper руските удари срещу Одеса са представени не само като опит за икономически натиск, но и като част от по-широка стратегия за ограничаване на украинското присъствие в Черно море. Изданието цитира експерти, според които Москва се стреми да затрудни морската търговия и да подкопае доверието в безопасността на корабоплаването.

Според данни, цитирани от The i Paper и Съвета по геостратегия, около 70% от украинското зърно се превозва по море, а черноморските пристанища осигуряват около 90% от износа на зърно. Експертът Люк Коффи определя Одеса като един от основните източници на приходи за украинската икономика по време на войната.

Атаките са насочени към пристанища, складове, логистични обекти, горивни бази, железопътни възли и гражданско корабоплаване. Русия отрича обвиненията за удари по цивилни кораби. Част от украинския износ е пренасочен през дунавските пристанища и сухопътни маршрути през Молдова, Румъния и Полша, но според анализа тези направления не могат напълно да заместят капацитета на Одеса.

Източници: unian.net