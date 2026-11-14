Русия иска Лондон и Париж да спрат ядрената защита на Европа

Русия иска Великобритания и Франция да се откажат от възможността да използват ядрените си оръжия за защита на други европейски държави. Искането е включено в руски документ, представен като част от условията на Москва за прекратяване на войната в Украйна и за нова архитектура на сигурност в Европа, съобщи „Ню Йорк таймс“.

Документът предвижда още НАТО да върне военната си конфигурация към състоянието от 1997 г., да спре разширяването си и да прекрати военната помощ за Украйна. Това би ограничило присъствието на Алианса в Централна и Източна Европа и би намалило възможностите на европейските държави да разчитат на ядрено възпиране извън американския ангажимент.

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Искането е по-широко от руската позиция от 2021 г.

Според публикуваните подробности Москва вече не поставя въпроса единствено за американските ядрени оръжия, разположени в Европа. Новото предложение обхваща и националните ядрени сили на Великобритания и Франция и настоява те да не бъдат използвани в защита на други държави на континента. Данните бяха препредадени от украинската медия „Хромадске“, която се позова на публикацията на „Ню Йорк таймс“.

Темата е свързана с разговорите за бъдещата европейска сигурност, които Съединените щати поставиха редом до преговорите за спиране на бойните действия. Американски и руски представители обсъждаха въпроса в Абу Даби между 10 и 12 ноември. След срещата си с Владимир Путин в Москва на 12 ноември американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заявиха, че Европа ще бъде включена в следващ етап от разговорите.

ЕС настоява първо за прекратяване на огъня

Европейските правителства реагираха предпазливо на опита разговорът за сигурността на континента да бъде поставен преди прекратяването на бойните действия. Пред „Европейската политическа общност“ върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви: „Ако започнем да обсъждаме какво иска Русия по отношение на архитектурата за сигурност, ще попаднем в капана, който тя ни поставя.“

Калас определи като неправилна последователността, при която първо се договарят нови правила за Европа, а едва след това се търси споразумение за Украйна. Позицията на ЕС е, че началото трябва да бъде поставено с прекратяване на огъня, последвано от мирно споразумение и разговори за дългосрочната сигурност.

Руските условия засега са представени като част от преговорна позиция, а не като договорено споразумение. Публично не е съобщено Великобритания или Франция да са приели искането за ограничаване на ядреното си възпиране. На 18-19 ноември в Шънджън е планирана среща между американския президент Доналд Тръмп, китайския лидер Си Цзинпин и Владимир Путин, на която войната в Украйна и отношенията между Москва и Запада се очаква да бъдат сред основните теми.

Източници: telegraph.co.uk, apnews.com, hromadske.ua