Новини
Свят »
Полша »
Украйна: Надписите „Слава на УПА“ в Полша са хибридна война на Москва
  Тема: Украйна

Украйна: Надписите „Слава на УПА“ в Полша са хибридна война на Москва

14 Ноември, 2026 20:50 477 7

  • украйна-
  • полша-
  • варшава-
  • упа-
  • хибридна война

Украинското посолство осъди вандализма върху два паметника във Варшава. Полската полиция разследва случая

Украйна: Надписите „Слава на УПА“ в Полша са хибридна война на Москва - 1
Снимка: PAP
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Надписи „Слава на УПА“ са били нанесени с червена боя върху два паметника във Варшава, а украинското посолство в Полша определи случая като проява на хибридна война на Русия. Полската полиция е получила два сигнала за оскверняване на монументите и е започнала предварителни следствени действия.

Единият надпис е открит върху паметника на героите от Варшавското гето край Музея за история на полските евреи „Полин“. Вторият е върху паметника на войник от Първа армия на Полската народна войска на площад „Политически затворници на сталинизма“ в района Муранув.

Още новини от Украйна

Посолството: Целта е да се разпали вражда

В изявление, публикувано в събота, украинското посолство осъди „тази позорна провокация, както и всякакви прояви на вандализъм, оскверняване на паметници и подобни действия“.

„Убедени сме, че полските правоохранителни органи ще установят виновните и ще ги привлекат към отговорност в съответствие с действащото законодателство. По наше убеждение този противоправен акт е проява на хибридната война, която Русия се опитва по всякакъв начин да води в европейските държави, преди всичко в Полша“, заяви посолството.

Според украинските дипломати целта на провокацията е да се посее вражда между украинци и поляци, да се подкопае взаимното доверие и да се отслаби подкрепата за Украйна.

Посолството призова украинците в Полша да не приемат предложения за „лесна печалба“ срещу нанасяне на надписи, повреждане на имущество или извършване на други незаконни действия.

„Нека уважаваме законите на страната, в която пребиваваме, историческата памет и достойнството на другия. Украинско-полската солидарност е нашата обща сила. Да не позволяваме на врага да я разруши“, се посочва в призива.

Подобни надписи и в други градове

Случаят във Варшава не е изолиран. Според полски медии през последната седмица по подобен начин са били повредени още 11 исторически паметници във Варшава, Гдиня и Познан. В Гдиня са били засегнати три монумента, върху които също е бил нанесен надписът „Слава на УПА“.

Към момента няма публично обявени данни за задържани или обвинени лица. Разследването продължава, а украинското посолство заяви, че очаква извършителите да бъдат установени и подведени под отговорност.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, tvn24.pl


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания