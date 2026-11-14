Украйна: Надписите „Слава на УПА“ в Полша са хибридна война на Москва

Надписи „Слава на УПА“ са били нанесени с червена боя върху два паметника във Варшава, а украинското посолство в Полша определи случая като проява на хибридна война на Русия. Полската полиция е получила два сигнала за оскверняване на монументите и е започнала предварителни следствени действия.
Единият надпис е открит върху паметника на героите от Варшавското гето край Музея за история на полските евреи „Полин“. Вторият е върху паметника на войник от Първа армия на Полската народна войска на площад „Политически затворници на сталинизма“ в района Муранув.
Посолството: Целта е да се разпали вражда
В изявление, публикувано в събота, украинското посолство осъди „тази позорна провокация, както и всякакви прояви на вандализъм, оскверняване на паметници и подобни действия“.
Според украинските дипломати целта на провокацията е да се посее вражда между украинци и поляци, да се подкопае взаимното доверие и да се отслаби подкрепата за Украйна.
Посолството призова украинците в Полша да не приемат предложения за „лесна печалба“ срещу нанасяне на надписи, повреждане на имущество или извършване на други незаконни действия.„Нека уважаваме законите на страната, в която пребиваваме, историческата памет и достойнството на другия. Украинско-полската солидарност е нашата обща сила. Да не позволяваме на врага да я разруши“, се посочва в призива.
Подобни надписи и в други градове
Случаят във Варшава не е изолиран. Според полски медии през последната седмица по подобен начин са били повредени още 11 исторически паметници във Варшава, Гдиня и Познан. В Гдиня са били засегнати три монумента, върху които също е бил нанесен надписът „Слава на УПА“.
Към момента няма публично обявени данни за задържани или обвинени лица. Разследването продължава, а украинското посолство заяви, че очаква извършителите да бъдат установени и подведени под отговорност.
Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, tvn24.pl
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