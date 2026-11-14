САЩ ще намалят с по-малко от обявеното войските си в Европа

Съединените щати вероятно ще намалят военното си присъствие в Европа с около 5000 души, а не с до 25 000, каквито бяха опасенията на европейските съюзници. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. В момента в Европа са разположени приблизително 80 000 американски военнослужещи.

Очаква се основната част от съкращението да засегне Германия. В същото време източният фланг на НАТО трябва да бъде подсилен, като американските сили бъдат преразпределени, а европейските държави поемат по-голяма част от конвенционалната отбрана на континента.

По-малко изтегляне от очакваното

През май Пентагонът обяви план за изтегляне на около 5000 военнослужещи от Германия в рамките на 6 до 12 месеца. Решението беше представено като резултат от преглед на американската военна позиция в Европа и на оперативните изисквания.

Първоначално европейските правителства се подготвяха за значително по-голямо съкращение. Според Bloomberg те са очаквали Вашингтон да изтегли до 25 000 военнослужещи. Новите оценки сочат, че общият спад вероятно ще остане близо до вече обявените 5000 души.

Генерал Алексъс Гринкевич, командващ Европейското командване на САЩ и върховен съюзнически командващ на НАТО, заяви през май: „Това е всичко, което очаквам в близко бъдеще“. Той допълни, че в по-дългосрочен план са възможни нови преразпределения, ако европейските съюзници увеличат собствените си способности.

Базите в Европа остават важни за Вашингтон

Промяната в очакванията е свързана и с нарастващите разходи за отбрана на държавите от НАТО. Вашингтон приветства увеличаването на националните военни бюджети и настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента.

Пентагонът обаче отчита, че американските бази в Европа имат значение не само за отбраната на НАТО срещу Русия. Военните операции срещу Иран са показали необходимостта от запазване на бази, логистични маршрути и права за прелитане над съюзническа територия.

„Осъзнаваме, особено при операциите „Миднайт Хамър“ и „Епик Фюри“, че получаваме много от базите си в Европа“, заяви американският посланик в НАТО Матю Уитакър. Генералният секретар на алианса Марк Рюте каза, че хиляди полети в подкрепа на операциите срещу Иран са започнали от съюзнически бази.

Самият Хегсет заяви през юни, че достъпът до бази и въздушното пространство на съюзниците трябва да бъде „ясно определен и гарантиран“. Той обвини неназовани държави, че са отказали достъп или са поставили правни ограничения при операциите срещу Иран.

Решението се очаква до 1 декември

Според Bloomberg Пийт Хегсет трябва да представи окончателните си препоръки на Доналд Тръмп до 1 декември. Дотогава остава неясно кои конкретни части ще бъдат изтеглени, кои ще бъдат преместени и как ще бъде разпределено американското присъствие между Германия, Полша и останалите държави по източния фланг.

Пентагонът вече прекрати планираното деветмесечно разполагане на бронирана бригада от около 4000 военнослужещи в Полша, но американското командване в Европа заяви, че това не представлява непосредствено ново общо съкращение извън вече обявените 5000 души.

Източници: apnews.com, stripes.com