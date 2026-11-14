Двама загинали при взрив в предградие на Дамаск

Двама души са загинали, а други двама са ранени при експлозия в Джерман, предградие на сирийската столица Дамаск, съобщи телевизионният канал Ал-Ихбария.

Според информацията взривното устройство е било поставено в автомобил и е било детонирано близо до фабрика за батерии. „Взривното устройство е било поставено в кола и е било взривено близо до фабрика за батерии“, съобщи каналът.

На мястото са изпратени екипи на гражданската защита. Те оказват помощ на пострадалите и работят по обезопасяването на района.

Причините за експлозията, както и самоличността на загиналите и ранените, все още не са обявени. Няма данни за групировка или организация, която да е поела отговорност за взрива.

Сирийската обсерватория за правата на човека също съобщи за експлозия в Джерман и за първоначални сведения за пострадали. Към момента данните за броя на жертвите и ранените остават предварителни, а допълнителни подробности се очакват от сирийските власти.

Източници: syriahr.com