Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Сирия »
Двама загинали при взрив в предградие на Дамаск
  Тема: Сирия

Двама загинали при взрив в предградие на Дамаск

14 Ноември, 2026 21:10 514 0

  • сирия-
  • джарамана-
  • взрив-
  • дамаск-
  • ранени-
  • джерман-
  • гражданска защита

Взривно устройство, поставено в автомобил, е детонирано близо до фабрика за батерии в Джерман. Други двама души са ранени

Двама загинали при взрив в предградие на Дамаск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а други двама са ранени при експлозия в Джерман, предградие на сирийската столица Дамаск, съобщи телевизионният канал Ал-Ихбария.

Според информацията взривното устройство е било поставено в автомобил и е било детонирано близо до фабрика за батерии. „Взривното устройство е било поставено в кола и е било взривено близо до фабрика за батерии“, съобщи каналът.

На мястото са изпратени екипи на гражданската защита. Те оказват помощ на пострадалите и работят по обезопасяването на района.

Причините за експлозията, както и самоличността на загиналите и ранените, все още не са обявени. Няма данни за групировка или организация, която да е поела отговорност за взрива.

Сирийската обсерватория за правата на човека също съобщи за експлозия в Джерман и за първоначални сведения за пострадали. Към момента данните за броя на жертвите и ранените остават предварителни, а допълнителни подробности се очакват от сирийските власти.

Източници: syriahr.com


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания