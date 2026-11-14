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Русия и Украйна си размениха смъртоносни удари ОБЗОР
  Тема: Украйна

Русия и Украйна си размениха смъртоносни удари ОБЗОР

14 Ноември, 2026 21:20 989 11

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В Украйна са загинали най-малко седем души, а в Белгородска област са убити трима членове на едно семейство. Има десетки ранени и сериозни щети по жилищни и енергийни обекти

Русия и Украйна си размениха смъртоносни удари ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия и Украйна си размениха удари по противниковата територия, при които са загинали най-малко 10 души, а десетки са ранени. Украинските регионални власти съобщават за най-малко седем загинали и 80 ранени при руските атаки, докато руските власти посочват трима загинали и най-малко осем ранени в Белгородска област.

Седем загинали и 80 ранени в Украйна

Руската атака срещу Украйна е била извършена с 96 безпилотни апарата, включително дронове „Шахед“, „Гербера“ и имитатори „Пародия“. Украинските военновъздушни сили съобщават, че 81 от тях са били свалени или потиснати. „Попадения на средства за въздушно нападение са регистрирани на осем места, а на още две места са паднали отломки“, се посочва в съобщението на украинската страна.

Най-тежко е засегната Запорожка област, където са загинали трима души, сред които дете, а 62 са ранени. При ракетен удар по Запорожие са поразени многоетажни жилищни сгради. По данни на украинските власти Русия е изстреляла 10 ракети, като една от тях е ударила жилищен блок и е ранила 29 души. Шестима от пострадалите са в тежко състояние, а жилищата в два блока са станали необитаеми.

В Херсонска област са загинали двама души, а петима са ранени. В Донецка област е загинал един човек, като са повредени жилища, автомобили, бизнес обект и инфраструктура. В Харковска област се съобщава за един загинал и трима ранени. В Сумска област са ранени седем души, сред които деветгодишно момче, а в Днепропетровска област са пострадали двама души.

В Одеска област е повреден електропровод, което е оставило около 50 000 потребители без електричество. Областният управител Олег Кипер съобщава, че възстановителните работи са започнали.

Трима загинали при украински удар в Белгородска област

В Белгородска област украински дрон е ударил частен дом в селището Пролетарски. По данни на руските регионални власти са загинали семейна двойка и 24-годишната им дъщеря. Един човек е ранен, една къща е напълно разрушена, а друга е повредена.

Още най-малко седем души са ранени при атаки срещу селата Почаево, Новостроевка-Първа и Ржевка, както и срещу град Шебекино. Руският оперативен щаб съобщава, че ударите са причинили щети по жилищни сгради. Данните са съобщени от руските власти и не са независимо потвърдени.

Украинският генерален щаб съобщава и за пожар в станция за управление на нефтопровод в Самарска област, където са горели няколко резервоара. Според същото съобщение е поразено и военното летище Липецк-2. Русия не е потвърдила тези твърдения, а мащабът на щетите не може да бъде проверен независимо.

Източници: kyivindependent.com, aa.com.tr


Украйна
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