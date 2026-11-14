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Украйна и Канада ускоряват боеприпасите за F-16
  Тема: Украйна

Украйна и Канада ускоряват боеприпасите за F-16

14 Ноември, 2026 21:50 536 8

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Евгений Хмара и Дейвид Макгинти са обсъдили и ракетите PAC-3 за системите Patriot. Киев настоява за по-бързи доставки на 20-милиметрови боеприпаси

Украйна и Канада ускоряват боеприпасите за F-16 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Канада обсъдиха ускоряване на доставките на 20-милиметрови боеприпаси за самолетите F-16, както и допълнителна подкрепа за украинската противовъздушна отбрана и далекобойните способности.

Това е станало по време на телефонен разговор между украинския министър на отбраната Евгений Хмара и канадския му колега Дейвид Макгинти. Според украинското Министерство на отбраната двамата са обсъдили и нуждите, свързани с разширяването на операциите на Силите за отбрана.

Фокус върху боеприпасите за F-16

Сред основните теми са били доставките на боеприпаси за оръдията на изтребителите F-16. Хмара е настоял сроковете и процедурите да бъдат съкратени, като е подчертал значението на тези боеприпаси за противодействието на руските въздушни атаки.

„Голяма част от реактивните дронове се унищожават именно от нашите F-16. 20-милиметровите боеприпаси за самолетите са критично важен ресурс. Важно е доставките да се получават възможно най-бързо, а сроковете и процедурите да се съкратят“, е заявил Евгений Хмара.

Двамата министри са обсъдили конкретни мерки за ускоряване на следващата доставка. В съобщението не се посочват нито количеството на очакваните боеприпаси, нито датата, на която те ще бъдат предадени.

Канада участва и в осигуряването на PAC-3

Хмара е благодарил на Канада за приноса ѝ към закупуването на ракети PAC-3 за системите Patriot чрез механизма JUMPSTART. По данни на украинското Министерство на отбраната ракетите са предназначени да засилят защитата на страната срещу руски балистични удари.

В разговора е обсъдена и по-нататъшната подкрепа за украинските дронове. Хмара е информирал Макгинти за ситуацията на бойното поле и за развитието на украинските способности в тази област.

На фона на разговорите с партньорите Киев се подготвя за следващото заседание на Контактната група за отбраната на Украйна във формат „Рамщайн“. Срещата е насрочена за 17 ноември в щабквартирата на НАТО в Брюксел и ще бъде свикана от Великобритания и Германия.

Източници: eurointegration.com.ua


Украйна
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