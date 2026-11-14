Дронове раниха трима души в Сумска област, избухнаха пожари

Трима души са получили травми при руски атаки с безпилотни летателни апарати в Сумска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. При ударите са избухнали пожари в жилищни райони, обекти на гражданската инфраструктура и граждански транспорт.

Атаките са засегнали населени места в Сумски, Ахтирски и Шосткински район. Безпилотен летателен апарат е общото наименование за летателна машина, която се управлява дистанционно или изпълнява полета си без пилот на борда.

„По предварителна информация трима души са получили травми. Въпреки заплахата от повторни удари всички пожари са ликвидирани“, посочват от украинската служба.

Пожари в жилищни райони и по инфраструктурата

Последиците от атаките са засегнали не само жилищни сгради, но и граждански обекти, които не са свързани с военни действия. Сред повредените или засегнати обекти е и граждански транспорт.

Спасителните екипи са гасили огъня, докато в района е съществувала опасност от нови удари. По данни, цитирани от „Украинская правда“, всички пожари са били потушени.

Няма данни за загинали

Към публикуването на информацията е потвърдено, че има трима ранени, но не са съобщени данни за загинали. Не са посочени и точният вид на използваните дронове, както и размерът на материалните щети.

Сумска област се намира в североизточната част на Украйна и граничи с Русия. Районът редовно е обект на атаки, заради близостта си до границата.

Източници: pravda.com.ua