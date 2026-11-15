Макрон: По-малко помощ за Украйна води към нова война

Ограничаването на финансовата и военната помощ за Украйна би тласнало страната към „несправедлив мир“ и би оставило цяла Европа в трайно уязвимо положение. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в публикация в социалната платформа X.

„Тези, които искат да ограничат ресурсите за Украйна, всъщност искат да я принудят да приеме несправедлив мир и да оставят цяла Европа в трайно уязвимо положение“, написа Макрон. По думите му това е „рецепта за следващата война“ и „не може да бъде позицията на Франция“.

Париж настоява за участие на Европа

Френският президент посочи, че основната цел на Париж е справедлив и траен мир, постигнат в сътрудничество с Украйна. Той призова европейските съюзници ясно да определят какво очакват от Съединените щати по отношение на дългосрочната сигурност на Европа.

Изявлението идва на фона на спорове в Европейския съюз за бъдещото финансиране на Киев. На 13 ноември, по време на среща на Европейската политическа общност в Дъблин, Макрон заяви, че „без европейците няма подкрепа за Украйна“ и че европейците сами ще трябва да определят бъдещата си сигурност.

Европейски лидери се опасяват, че евентуално споразумение, което отслаби Украйна, ще засегне не само Киев, но и по-широката европейска система за сигурност. В същото време Съединените щати и Русия обсъждат и въпроси, свързани с бъдещата архитектура за сигурност на континента.

Европейски представители ще участват в следващите разговори

Европейският съюз и пет държави ще изпратят дипломатически екип за следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната. Решението беше взето, след като европейските лидери настояха Европа да не бъде изключвана от разговорите, които засягат собствената ѝ сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последователността трябва да бъде ясна: прекратяване на огъня, край на войната и гаранции за сигурността на Украйна. Той предупреди, че обсъждането на нова европейска система за сигурност без достатъчно ясни условия може да бъде използвано от Москва за отслабване на НАТО и промяна на границите на континента.

Източници: en.apa.az, straitstimes.com, apnews.com