Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Украйна »
Макрон: По-малко помощ за Украйна води към нова война
  Тема: Украйна

Макрон: По-малко помощ за Украйна води към нова война

15 Ноември, 2026 04:17 367 2

  • еманюел макрон-
  • помощ за украйна-
  • войната в украйна-
  • европейска сигурност-
  • мирни преговори

Френският президент предупреди, че ограничаването на ресурсите за Киев ще наложи несправедлив мир и ще остави Европа уязвима

Макрон: По-малко помощ за Украйна води към нова война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ограничаването на финансовата и военната помощ за Украйна би тласнало страната към „несправедлив мир“ и би оставило цяла Европа в трайно уязвимо положение. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в публикация в социалната платформа X.

„Тези, които искат да ограничат ресурсите за Украйна, всъщност искат да я принудят да приеме несправедлив мир и да оставят цяла Европа в трайно уязвимо положение“, написа Макрон. По думите му това е „рецепта за следващата война“ и „не може да бъде позицията на Франция“.

Париж настоява за участие на Европа

Френският президент посочи, че основната цел на Париж е справедлив и траен мир, постигнат в сътрудничество с Украйна. Той призова европейските съюзници ясно да определят какво очакват от Съединените щати по отношение на дългосрочната сигурност на Европа.

Изявлението идва на фона на спорове в Европейския съюз за бъдещото финансиране на Киев. На 13 ноември, по време на среща на Европейската политическа общност в Дъблин, Макрон заяви, че „без европейците няма подкрепа за Украйна“ и че европейците сами ще трябва да определят бъдещата си сигурност.

Европейски лидери се опасяват, че евентуално споразумение, което отслаби Украйна, ще засегне не само Киев, но и по-широката европейска система за сигурност. В същото време Съединените щати и Русия обсъждат и въпроси, свързани с бъдещата архитектура за сигурност на континента.

Европейски представители ще участват в следващите разговори

Европейският съюз и пет държави ще изпратят дипломатически екип за следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната. Решението беше взето, след като европейските лидери настояха Европа да не бъде изключвана от разговорите, които засягат собствената ѝ сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последователността трябва да бъде ясна: прекратяване на огъня, край на войната и гаранции за сигурността на Украйна. Той предупреди, че обсъждането на нова европейска система за сигурност без достатъчно ясни условия може да бъде използвано от Москва за отслабване на НАТО и промяна на границите на континента.

Източници: en.apa.az, straitstimes.com, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания