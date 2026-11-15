Захарова: Европа би била по-сигурна без НАТО

Европа вероятно би била по-сигурна без НАТО, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Тя сравни Северноатлантическия алианс с „болен зъб“ и обвини организацията, че отслабва сигурността на Европа и на света.

„Ако НАТО не съществуваше, тоест ако алиансът не беше изпълнявал и не продължаваше да изпълнява ролята, която е играл, сигурността в Европа вероятно щеше да бъде много по-голяма“, каза Захарова.

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По думите ѝ НАТО е организацията, която „като болен зъб“ е отслабила „имунната система“ на Западна, Централна Европа и на целия свят. Захарова заяви, че алиансът изисква и изразходва огромни ресурси за ответни мерки.

Изявлението идва на фона на спор за нова архитектура на сигурност

Коментарът беше направен на фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна и на руски настоявания за обсъждане на нова архитектура на сигурността в Европа. На 10 ноември представители на Европейския съюз, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Украйна, САЩ и НАТО се срещнаха в Абу Даби.

След разговорите участниците потвърдиха ангажимента си към силна следвоенна система за сигурност и заявиха, че НАТО ще остане централен за евроатлантическата колективна отбрана.

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли идеята европейската сигурност да бъде обсъждана в отделен формат с Русия. Той заяви, че Европа вече разполага с необходимата структура в лицето на НАТО и че сигурността на континента ще продължи да бъде гарантирана от силен и единен алианс.

Европейските държави настояват да участват в решенията

Европейски лидери заявиха, че бъдещето на континенталната сигурност не може да бъде решавано без участието на самите европейски държави. Те предупредиха, че руското настояване за преразглеждане на сигурността може да доведе до ограничаване на ролята на НАТО в Източна Европа.

Украинският президент Володимир Зеленски също предупреди, че обсъждането на нова европейска рамка може да бъде използвано за отслабване на НАТО и за промяна на границите и правилата за сигурност на континента.

Към момента няма постигнато споразумение за промяна на европейската архитектура за сигурност. Спорът остава част от по-широките дипломатически разговори около войната в Украйна и бъдещите гаранции за сигурност.

Източници: vijesti.hrt.hr, dawn.com, apnews.com