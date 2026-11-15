Бърнам: Великобритания загуби повече от Брекзит

Великобритания е загубила повече, отколкото е спечелила през последните 10 години след Брекзит, заяви британският премиер Анди Бърнам. Той обвини Консервативната партия, че е довела страната до „по-твърд Брекзит“, отколкото избирателите са очаквали през 2016 г., и че е „изгорила всички мостове“ с Европейския съюз.

Бърнам говори на конференцията на Уелската лейбъристка партия в Ландидно в събота, 14 ноември. „Мисля, че през последните 10 години сме загубили повече, отколкото сме спечелили“, каза той. По думите му предишните консервативни правителства са прекъснали отношенията с Брюксел по начин, който е ограничил възможностите за търговия и сътрудничество.

Среща с ЕС в Брюксел на 20 ноември

Бърнам се очаква да се срещне с представители на Европейския съюз в Брюксел на 20 ноември. На разговорите ще бъдат обсъждани възможни договорености за храните и земеделието, търговията с емисии и схема за младежка мобилност.

Премиерът заяви, че споразумение за храните и земеделието може да намали бюрокрацията за британските износители и да понижи цените на храните. Той посочи като потенциални печеливши уелските фермери, производителите на морски дарове и износителите на агнешко месо. По думите му договореностите могат да добавят до 0,4 процента към британския брутен вътрешен продукт.

„Трябва да сме готови да вземаме трудни решения, за да намалим разходите за живот“, заяви Бърнам. Той представи сближаването с ЕС като част от мерките за ограничаване на разходите за домакинствата и бизнеса, а не като опит за незабавно връщане на страната в Европейския съюз.

Избирателите ще решат посоката

Бърнам каза, че след срещата на върха правителството ще проучи възможностите за различни дългосрочни отношения с Брюксел. Последните му изявления предизвикаха въпроси дали Лондон може да обсъжда връщане в единния пазар, митническия съюз или режима на свободно движение.

Премиерът обаче подчерта, че всяка промяна ще зависи от избирателите. Той заяви, че правителството ще спазва програмните граници на Лейбъристката партия, които изключват връщане в единния пазар, митническия съюз и свободното движение, както и резултата от референдума през 2016 г.

Източници: theguardian.com, the-independent.com, lbc.co.uk