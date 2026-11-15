Новини
Свят »
Великобритания »
Бърнам: Великобритания загуби повече от Брекзит

Бърнам: Великобритания загуби повече от Брекзит

15 Ноември, 2026 04:24 316 2

  • брекзит-
  • европейски съюз-
  • великобритания-
  • брюксел-
  • анди бърнам

Британският премиер обвини консерваторите, че са „изгорили всички мостове“ с ЕС. Той очаква ново споразумение да намали цените на храните и разходите за износителите

Бърнам: Великобритания загуби повече от Брекзит - 1
Снимк: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания е загубила повече, отколкото е спечелила през последните 10 години след Брекзит, заяви британският премиер Анди Бърнам. Той обвини Консервативната партия, че е довела страната до „по-твърд Брекзит“, отколкото избирателите са очаквали през 2016 г., и че е „изгорила всички мостове“ с Европейския съюз.

Бърнам говори на конференцията на Уелската лейбъристка партия в Ландидно в събота, 14 ноември. „Мисля, че през последните 10 години сме загубили повече, отколкото сме спечелили“, каза той. По думите му предишните консервативни правителства са прекъснали отношенията с Брюксел по начин, който е ограничил възможностите за търговия и сътрудничество.

Среща с ЕС в Брюксел на 20 ноември

Бърнам се очаква да се срещне с представители на Европейския съюз в Брюксел на 20 ноември. На разговорите ще бъдат обсъждани възможни договорености за храните и земеделието, търговията с емисии и схема за младежка мобилност.

Премиерът заяви, че споразумение за храните и земеделието може да намали бюрокрацията за британските износители и да понижи цените на храните. Той посочи като потенциални печеливши уелските фермери, производителите на морски дарове и износителите на агнешко месо. По думите му договореностите могат да добавят до 0,4 процента към британския брутен вътрешен продукт.

„Трябва да сме готови да вземаме трудни решения, за да намалим разходите за живот“, заяви Бърнам. Той представи сближаването с ЕС като част от мерките за ограничаване на разходите за домакинствата и бизнеса, а не като опит за незабавно връщане на страната в Европейския съюз.

Избирателите ще решат посоката

Бърнам каза, че след срещата на върха правителството ще проучи възможностите за различни дългосрочни отношения с Брюксел. Последните му изявления предизвикаха въпроси дали Лондон може да обсъжда връщане в единния пазар, митническия съюз или режима на свободно движение.

Премиерът обаче подчерта, че всяка промяна ще зависи от избирателите. Той заяви, че правителството ще спазва програмните граници на Лейбъристката партия, които изключват връщане в единния пазар, митническия съюз и свободното движение, както и резултата от референдума през 2016 г.

Източници: theguardian.com, the-independent.com, lbc.co.uk


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания