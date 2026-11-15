6000 души протестираха в Единбург срещу AI центрове

Около 6000 души се включиха в шествие в Единбург срещу плановете за изграждане на големи центрове за данни, предназначени да поддържат изкуствения интелект. Демонстрацията премина по Кралската миля и завърши пред шотландския парламент, съобщиха STV News и Edinburgh News.

Протестът беше подкрепен от повече от 80 организации и групи, сред които местни общности, екологични организации, профсъюзи, творци и благотворителни организации за борба с бедността. Участници пристигнаха от Кокензи, Дънбар, Ларбърт, Равенскрейг, Северен Еършър, Абърдийншър и района на Шотландските граници.

Основното искане беше проектите да бъдат временно спрени, докато не се проведе публично национално обсъждане. Протестиращите настояват местните общности да имат право на участие при определянето на правилата за одобряване на центровете за данни.

„Това, което искаме да видим, е пауза за всички проекти, които се развиват в момента, а след това национален разговор за хората в Шотландия“, заяви Ким Прат от Friends of the Earth Scotland.

По думите ѝ правителството трябва да обясни защо центровете за данни с изкуствен интелект трябва да бъдат изграждани именно в Шотландия, какви ще са ползите и кой ще поеме разходите. Екологичните организации предупреждават за натиск върху електроенергийната система, земята, водните ресурси и природата.

Разминаване в броя на проектите

Според Edinburgh News в Шотландия има 23 предложения за центрове за данни с изкуствен интелект на различни етапи от планирането. STV News цитира септемврийски данни на Националния оператор на енергийната система, според които в списъка за присъединяване към електропреносната мрежа има 28 предложения за центрове за данни с обща заявена мощност 8,9 GW.

Тази мощност е повече от два пъти над сегашното зимно пиково потребление на електроенергия в Шотландия. Най-големият действащ център за данни в страната е обектът на DataVita в Еърдри, Северен Ланаркшър, с капацитет 12 MW.

Правителството подготвя нови правила

Шотландското правителство заяви, че ще публикува нови правила за планиране на центрове за данни преди края на годината. Оттам посочиха, че местните органи вече са задължени да уведомяват министрите за нови заявления за обекти с мощност над 50 MW, а за такива проекти се изисква и оценка на въздействието върху околната среда.

Шотландският парламент провежда отделно проучване на въздействието на големите центрове за данни върху водата, въздуха, природата, потреблението на енергия и емисиите. Консултацията по темата приключва на 15 ноември 2026 г.

Източници: news.stv.tv, edinburghnews.scotsman.com, news.sky.com