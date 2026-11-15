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87 мигранти са спасени в Ламанша, един е в неизвестност
  Тема: Кризата с бежанците

87 мигранти са спасени в Ламанша, един е в неизвестност

15 Ноември, 2026 04:52 496 2

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  • морско спасяване

Лодката е потънала край бреговете на Па дьо Кале, близо до британската зона за морско спасяване. Издирването на изчезналия е прекратено след няколко часа

87 мигранти са спасени в Ламанша, един е в неизвестност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

87 мигранти са спасени, а един човек остава в неизвестност след корабокрушение в Ламанша край френския департамент Па дьо Кале. Лодката е потънала вечерта на 14 ноември във френската зона за морско търсене и спасяване, близо до границата с британската.

Френският регионален оперативен център за наблюдение и спасяване е подал сигнал за бедствие и е изпратил плавателни и въздушни средства към мястото. Спасителният кораб „Abeille Normandie“, подпомогнат от своя лодка, е извадил от водата 87 души. Един от тях е бил в състояние на хипотермия.

Продължило е издирване на изчезналия

След спасяването е установено, че един човек липсва. В издирването са участвали хеликоптер „Дофин“ на френските военноморски сили, хеликоптер EC135 на жандармерията, британски самолет DA 62, патрулният кораб „Pluvier“, крайбрежният патрулен кораб на военноморските сили, спасителният кораб „Minck“ и британски граничен кораб.

Районът е бил претърсен в продължение на няколко часа, но изчезналият не е открит. По решение на морския префект на Ламанша и Северно море операцията е прекратена в 22:00 часа.

Спасените са откарани в пристанището на Кале, където са поети от екипите на брега.

Предупреждение за опасностите в Ламанша

Френската морска префектура предупреди за риска, който поемат хората, опитващи се да стигнат до Великобритания с претоварени и нестабилни лодки.

„Ламаншът е една от най-натоварените морски зони в света, а метеорологичните условия често са трудни“, заяви морската префектура.

По данни на френските власти силните ветрове, теченията, пясъчните наноси и ниската температура на водата допълнително увеличават опасността за хората, попаднали в морето.

Източници: dev.radio6.fr


Франция
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