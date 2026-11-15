Два кораба са поразени с дронове край румънския град Сулина

Два търговски кораба са били поразени от безпилотни летателни апарати край румънския град Сулина вечерта на 14 ноември. Атаката е станала на котвената стоянка в териториалното море на Румъния, съобщава Maritime.bg.

Единият засегнат плавателен съд е танкерът-химикаловоз EVIAPETROL V, който плава под гръцки флаг. След удара на борда му е избухнал пожар, но екипажът е успял да го овладее. Вторият кораб е бълкерът MARSOL, регистриран под флага на Сейнт Китс и Невис.

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По данни на Maritime.bg двата кораба са съобщили по радиовръзка, че няма пострадали членове на екипажите. След инцидента EVIAPETROL V се е насочил на юг, а MARSOL също е напуснал района на удара. Няма данни третият кораб, който е отплавал от рейда на Сулина, да е бил засегнат.

Румънските власти засекли въздушна цел

Към момента няма официално потвърждение от румънските институции, че двата търговски кораба са били поразени. Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че радарната система е засякла въздушна цел източно от Змийския остров.

„Тази вечер, 14 ноември, радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел на изток от Змийския остров“, се посочва в съобщението, цитирано от Dir.bg. Два изтребителя F-16 са излетели от 86-а авиобаза, а Националният военен команден център е уведомил службите за извънредни ситуации.

В 20:51 ч. местно време е било изпратено предупреждение чрез системата RO-Alert до жителите на източната част на окръг Тулча. Въздушната тревога е отменена в 21:37 ч.

Причината за атаката остава неизяснена

Съобщенията за поразяването на корабите са потвърдени от специализирани морски източници и медии, но към публикуването им липсва официална информация за извършителите, вида на използваните дронове и точния размер на щетите по MARSOL. Независимо потвърждение за удара по гръцкия танкер също не е представено, отбелязва Flank.

Инцидентът е поредният, свързан с търговско корабоплаване в района на Сулина. Засега не е съобщено за жертви, евакуация на екипажи или замърсяване на морската среда.

Източници: maritime.bg