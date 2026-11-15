Новини
Свят »
Румъния »
Два кораба са поразени с дронове край румънския град Сулина
  Тема: Украйна

Два кораба са поразени с дронове край румънския град Сулина

15 Ноември, 2026 05:20 773 20

  • сулина-
  • румъния-
  • дронове-
  • търговски кораби-
  • черно море

Сред засегнатите плавателни съдове са гръцки танкер-химикаловоз и бълкер под флага на Сейнт Китс и Невис. На танкера е избухнал пожар, който е бил овладян от екипажа

Два кораба са поразени с дронове край румънския град Сулина - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два търговски кораба са били поразени от безпилотни летателни апарати край румънския град Сулина вечерта на 14 ноември. Атаката е станала на котвената стоянка в териториалното море на Румъния, съобщава Maritime.bg.

Единият засегнат плавателен съд е танкерът-химикаловоз EVIAPETROL V, който плава под гръцки флаг. След удара на борда му е избухнал пожар, но екипажът е успял да го овладее. Вторият кораб е бълкерът MARSOL, регистриран под флага на Сейнт Китс и Невис.

Още новини от Украйна

По данни на Maritime.bg двата кораба са съобщили по радиовръзка, че няма пострадали членове на екипажите. След инцидента EVIAPETROL V се е насочил на юг, а MARSOL също е напуснал района на удара. Няма данни третият кораб, който е отплавал от рейда на Сулина, да е бил засегнат.

Румънските власти засекли въздушна цел

Към момента няма официално потвърждение от румънските институции, че двата търговски кораба са били поразени. Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че радарната система е засякла въздушна цел източно от Змийския остров.

„Тази вечер, 14 ноември, радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел на изток от Змийския остров“, се посочва в съобщението, цитирано от Dir.bg. Два изтребителя F-16 са излетели от 86-а авиобаза, а Националният военен команден център е уведомил службите за извънредни ситуации.

В 20:51 ч. местно време е било изпратено предупреждение чрез системата RO-Alert до жителите на източната част на окръг Тулча. Въздушната тревога е отменена в 21:37 ч.

Причината за атаката остава неизяснена

Съобщенията за поразяването на корабите са потвърдени от специализирани морски източници и медии, но към публикуването им липсва официална информация за извършителите, вида на използваните дронове и точния размер на щетите по MARSOL. Независимо потвърждение за удара по гръцкия танкер също не е представено, отбелязва Flank.

Инцидентът е поредният, свързан с търговско корабоплаване в района на Сулина. Засега не е съобщено за жертви, евакуация на екипажи или замърсяване на морската среда.

Източници: maritime.bg


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания