Вучич оглави парламентарна група в сръбската скупщина

Александър Вучич е избран за ръководител на парламентарната група на листата „Обединена Сърбия“ в новата Народна скупщина. Решението е взето на заседание на групата, съобщи Радио-телевизия Войводина.

„Ще бъда там и поне известно време ще ръководя парламентарната група“, заяви Вучич пред TV Pink. Той уточни, че окончателното име на формацията все още не е решено. Сред обсъжданите варианти са „Обединена Сърбия“ и „Сърбия против терора“, като решението се очаква в понеделник или във вторник сутринта.

Групата ще има 103 депутати

Листата, оглавявана от Вучич, получи 103 мандата на предсрочните парламентарни избори. Най-голямата сила в новия парламент е студентската листа „Студентите побеждават“, която спечели 140 места. Останалите седем мандата са разпределени между представители на партии на национални малцинства.

Вучич заяви, че неговата парламентарна група няма да защитава единствено политиката на Сръбската прогресивна партия. По думите му тя ще се стреми да изгради по-широк политически фронт и ще бъде „гласът на свободна Сърбия“. Той обеща депутатите да се държат „прилично и цивилизовано“, но едновременно с това да защитават твърдо позициите си.

Предстои конституиране на парламента

Учредителното заседание на новата Народна скупщина е насрочено за 17 ноември. В дневния ред са включени потвърждаването на мандатите, изборът на председател и заместник-председатели, назначаването на генерален секретар и изборът на съставите на парламентарните комисии.

Групата на Вучич ще предложи професор Стоян Раденович за председател на парламента. Студентската листа, която разполага с 140 депутати, има достатъчно гласове, за да избере председател без подкрепа от останалите формации. Между нея и лагера на Вучич вече възникнаха разногласия за разпределението на ръководните позиции и парламентарните комисии, съобщи N1.

След конституирането на парламента ще започне да тече 90-дневният срок за съставяне на ново правителство. Вучич, който подаде оставка като президент на 27 септември, след като реши да оглави предизборната листа и да се кандидатира за премиер, ще остане начело на най-голямата опозиционна група в новия състав.

Източници: rtv.rs, b92.net, apnews.com