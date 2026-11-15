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Украински дронове атакуваха енергийни обекти в Таганрог
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха енергийни обекти в Таганрог

15 Ноември, 2026 05:36 502 9

  • таганрог-
  • дронове-
  • ростовска област-
  • енергетика-
  • русия

Според OSINT анализ вероятна цел е била подстанция 220 киловолта, която захранва града и промишлената му зона

Украински дронове атакуваха енергийни обекти в Таганрог - 1
Снимка: медиа ASTRA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана атака с безпилотни летателни апарати е извършена през нощта срещу Таганрог в Ростовска област, съобщава Украинская правда. По данни на изданието вероятно са нанесени щети по енергийни обекти в града.

Според руския медиен проект ASTRA една от вероятните цели е подстанция 220 киловолта „Таганрог-10“. „Това е един от важните енергийни обекти на града“, посочва ASTRA в анализ, цитиран от Украинская правда. Подстанцията участва в електроснабдяването на Таганрог и промишлената му зона, включително на предприятието АО „ТАГМЕТ“.

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Кметът на Таганрог Светлана Камбулова е съобщила за свалени дронове над града. Украински мониторингови канали също са публикували информация за атаката, но към момента няма потвърдени данни за точния размер на щетите по подстанцията или за прекъсванията на електрозахранването.

Няма потвърдени данни за жертви и пострадали. Не е съобщено и дали руските власти са започнали възстановителни дейности по засегнатата инфраструктура.


Русия
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