ВСУ атакуваха Таганрог и руски региони през нощта: има загинал и четирима ранени

Най-малко един човек е загинал, а четирима са ранени при украинска атака срещу град Таганрог в Ростовска област на Русия. Това съобщи губернаторът на региона Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

По думите му загиналият е мъж, работещ като главен инженер на електрическа подстанция.

„В резултат на вражеската атака срещу Таганрог загина мъж – главен инженер на електрическа подстанция. Четирима души – трима мъже и една жена – са получили наранявания вследствие на паднали отломки от дрон върху автомобилите им на магистрала и на бензиностанция. Пострадалите са хоспитализирани“, написа Слюсар.

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Информацията за жертвите и ранените е на регионалните власти. Към момента няма достатъчно подробности за характера на повредите по електроенергийната инфраструктура и за мащаба на материалните щети в града.

Таганрог – поредна цел на украинските безпилотни апарати

Таганрог заема важно място в икономическата и индустриалната структура на Ростовска област. Разположен на брега на Азовско море, градът разполага с пристанищна инфраструктура и промишлени предприятия, включително авиационни и машиностроителни производства.

През последните месеци районът неколкократно беше обект на украински атаки с безпилотни апарати.

На 15 септември украинският Генерален щаб потвърди удар по производственото предприятие Atlant Aero в Таганрог, което произвежда безпилотни летателни апарати и компоненти за тях. В същата нощ бяха атакувани и обекти в Самарска област, включително нефтопреработвателният завод в Сизран.

Тези предходни операции показват, че Ростовска област остава сред регионите, в които военната и промишлената инфраструктура е изложена на риск от удари с далекобойни безпилотни системи.

Атаки и в други руски региони

Нощните атаки се развиват на фона на продължаващата кампания от украински удари с дронове срещу цели на руска територия.

На 13 ноември руските власти съобщиха за мащабна въздушна атака, при която според Министерството на отбраната са били прехванати 1198 украински безпилотни апарата над различни региони на страната.

Тогава най-тежки последици бяха регистрирани във Волгоградска област, където четирима души загинаха, а двама бяха ранени при атака срещу промишлена зона. В Ростовска област бяха съобщени пожари в складова база и производствено съоръжение, както и щети по жилищни сгради и автомобили.

На 15 ноември постъпи и информация за пожар в промишлен обект в Татарстан на фона на съобщения за атака с дронове. Засега няма достатъчно потвърдени подробности за мащаба на щетите и евентуални пострадали.

Растящ натиск върху руската инфраструктура

Украинските удари по руска територия все по-често обхващат различни категории обекти – промишлени предприятия, енергийна инфраструктура, логистични центрове и съоръжения, свързани с военното производство.

Ростовска област има особено значение заради географското си положение и ролята си в транспортната и логистичната система на Южна Русия.