Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Ирландия »
Европейските преговарящи още не са потърсили Русия
  Тема: Украйна

Европейските преговарящи още не са потърсили Русия

15 Ноември, 2026 06:10 791 20

  • русия-
  • европейски съюз-
  • дмитрий песков-
  • преговори за украйна-
  • дъблин

Дмитрий Песков заяви, че Москва не е получила контакт от избрания в Дъблин европейски екип. В него влизат представители на ЕС, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша

Европейските преговарящи още не са потърсили Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските преговарящи, избрани да представляват Европа в разговори с Русия, все още не са потърсили контакт с Москва. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС.

„Не. Все още не“, отговори Песков на въпрос дали представителите на Европа са се свързали с руската страна. Така Кремъл потвърди, че между Москва и новосформирания европейски екип все още няма пряк контакт.

Още новини от Украйна

Кои са представителите на Европа

Лидерите на Европейския съюз се договориха на срещата си в Дъблин Европа да участва с общ екип в дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. В него са включени представители на Европейската комисия и Европейския съвет, както и представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша.

Великобритания вече не е член на ЕС, но е включена в състава заради ролята си в европейската сигурност и в т.нар. Коалиция на желаещите. Европейският съвет посочи, че екипът ще координира европейския принос към дипломатическия процес и ще работи с всички държави членки, за да бъде представена обща позиция.

Разминаване между Вашингтон и Москва

След срещи с руския президент Владимир Путин в Москва американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заявиха, че Европа ще бъде включена в следващия кръг от разговори. Европейският съвет също обяви състава на екипа, но от Кремъл не е потвърдено, че Москва е приела конкретната формула.

По този начин остава разминаване между американското съобщение за европейско участие и практическата подготовка на контактите. По данни на Асошиейтед прес Русия е заявила готовност да разговаря с европейски представители, но при условие че изясни техните намерения и готовността им да допринесат за мирния процес.

Какво следва

Към момента не е обявена дата за първи пряк разговор между европейския екип и руската страна. Европейските лидери очакват представителите им да участват в бъдещи преговори за Украйна, включително по въпросите на сигурността на континента.

Следващото заседание на Европейския съвет е насрочено за 26 и 27 ноември. До тогава остава неясно дали ще бъде установен официален канал за контакт между избраната европейска делегация и Москва.

Източници: tass.com, apnews.com, rte.ie


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания