Европейските преговарящи още не са потърсили Русия

Европейските преговарящи, избрани да представляват Европа в разговори с Русия, все още не са потърсили контакт с Москва. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред ТАСС.

„Не. Все още не“, отговори Песков на въпрос дали представителите на Европа са се свързали с руската страна. Така Кремъл потвърди, че между Москва и новосформирания европейски екип все още няма пряк контакт.

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Кои са представителите на Европа

Лидерите на Европейския съюз се договориха на срещата си в Дъблин Европа да участва с общ екип в дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. В него са включени представители на Европейската комисия и Европейския съвет, както и представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша.

Великобритания вече не е член на ЕС, но е включена в състава заради ролята си в европейската сигурност и в т.нар. Коалиция на желаещите. Европейският съвет посочи, че екипът ще координира европейския принос към дипломатическия процес и ще работи с всички държави членки, за да бъде представена обща позиция.

Разминаване между Вашингтон и Москва

След срещи с руския президент Владимир Путин в Москва американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър заявиха, че Европа ще бъде включена в следващия кръг от разговори. Европейският съвет също обяви състава на екипа, но от Кремъл не е потвърдено, че Москва е приела конкретната формула.

По този начин остава разминаване между американското съобщение за европейско участие и практическата подготовка на контактите. По данни на Асошиейтед прес Русия е заявила готовност да разговаря с европейски представители, но при условие че изясни техните намерения и готовността им да допринесат за мирния процес.

Какво следва

Към момента не е обявена дата за първи пряк разговор между европейския екип и руската страна. Европейските лидери очакват представителите им да участват в бъдещи преговори за Украйна, включително по въпросите на сигурността на континента.

Следващото заседание на Европейския съвет е насрочено за 26 и 27 ноември. До тогава остава неясно дали ще бъде установен официален канал за контакт между избраната европейска делегация и Москва.

Източници: tass.com, apnews.com, rte.ie