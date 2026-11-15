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Иран: Два танкера се запалиха след удар в мини в Ормуз
  Тема: Иранската криза

Иран: Два танкера се запалиха след удар в мини в Ормуз

15 Ноември, 2026 06:20 552 0

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петролни танкери-
  • морски мини-
  • революционна гвардия

Революционната гвардия твърди, че корабите са използвали неразрешен маршрут с изключени навигационни системи. Няма данни за жертви или за имената на танкерите

Иран: Два танкера се запалиха след удар в мини в Ормуз - 1
Снимка: en.yenisafak.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Два петролни танкера са се ударили в морски мини и са се запалили при опит да преминат през неразрешен според Иран маршрут в Ормузкия проток. Това съобщи иранската Революционна гвардия, като заяви, че корабите са били с изключени навигационни и автоматични идентификационни системи.

„Два петролни танкера, ангажирани с незаконен превоз, се опитаха да преминат през Ормузкия проток по неразрешен маршрут, като навигационните им и автоматичните им идентификационни системи бяха изключени. В резултат те се удариха в морски мини, което доведе до експлозии и пожари“, се посочва в съобщението на гвардията.

Имената, флаговете и дестинациите на плавателните съдове не са съобщени. Няма и официални данни за загинали, ранени или за мащаба на щетите.

Според Революционната гвардия два други танкера са се отказали от преминаването по сходен маршрут, след като са получили предупреждение от иранския център за контрол на морския трафик и са се върнали. Твърдението не е придружено от информация за националността или товарите на корабите.

Напрежение около ключовия морски маршрут

Съобщенията идват на фона на продължаващо напрежение около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния превоз на енергийни ресурси. Иран настоява корабите да получават разрешение за преминаване, докато Съединените щати поддържат военноморска блокада около иранските пристанища.

Американската армия заявява, че основните маршрути през протока са били разчистени от мини. Това противоречи на твърдението на иранската страна, че танкерите са се ударили в морски мини. Към момента няма публично съобщени независими данни, които да потвърдят причината за пожарите или състоянието на двата кораба.

Източници: apnews.com, jordantimes.com, iranintl.com


Иран (Ислямска Република)
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