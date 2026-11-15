Къшнър: САЩ подготвят нов кръг преговори за Украйна

САЩ поддържат тесен контакт с Русия, Украйна и европейските партньори и подготвят следващия кръг от тристранни преговори за войната, заяви специалният представител на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

„В момента сме съсредоточени върху улесняването на прякото взаимодействие между Москва и европейските партньори, както и върху подготовката на дневния ред за следващия кръг от тристранни преговори“, написа Къшнър. По думите му в разговорите са се появили „редица нови идеи“, които в момента се проучват. Част от тях можели да доведат до пробив, а други да се превърнат в нови предложения за преодоляване на оставащите различия.

Разговори в Абу Даби, Москва и Дъблин

Изявлението последва серия дипломатически срещи през седмицата. Американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф участваха в преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби, а след това разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.

Двудневните разговори в Обединените арабски емирства завършиха с план за нов мащабен обмен на военнопленници, но без споразумение за прекратяване на войната или по основните политически въпроси. Териториалният спор и бъдещите гаранции за сигурността на Украйна остават сред най-трудните теми.

По време на срещите Къшнър и Уиткоф са обсъждали възможността европейските държави да бъдат включени по-пряко в дипломатическия процес. Москва досега се противопоставяше на участието на европейски представители в основния преговорен формат, докато Киев и европейските му партньори настояват Европа да има място при обсъждането на бъдещата сигурност на континента.

Вашингтон настоява за гаранции за Украйна

Къшнър подчерта, че според Тръмп трайният мир изисква надеждни гаранции за сигурността на Украйна и подробни, приложими следвоенни договорености, които да намалят риска от нов конфликт.

„Тръмп даде ясно да се разбере, че постигането на траен мир изисква сериозни гаранции за сигурността на Украйна, както и подробни и практически следвоенни договорености за сигурност, които ще намалят риска от нова война“, написа Къшнър.

Той допълни, че НАТО ще остане важен стълб на европейската сигурност, като бъде подкрепено от по-силни механизми за военна комуникация, предотвратяване на опасни инциденти и взаимно намаляване на напрежението.

Зеленски: Първо трябва да има край на войната

Зеленски заяви, че САЩ са повдигнали въпроса за възможна нова рамка за сигурност в Европа, но предупреди, че Москва може да използва подобни разговори, за да отслаби НАТО и да наложи промени в границите и военния баланс на континента.

Украинският президент настоя, че правилната последователност е прекратяване на огъня, край на войната и след това гаранции за сигурността на Украйна. Той отхвърли възможността Киев да признае окупираните територии за руски или да приеме неутралитет като условие за бъдещо споразумение.

Следващият кръг от преговори все още няма публично обявена дата. От американската страна заявяват, че целта е да бъдат подготвени нови предложения и да се създадат условия за по-широк формат, в който европейските партньори да участват пряко.

Източници: cbsnews.com, aljazeera.com