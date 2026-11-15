Новини
Свят »
Украйна »
Къшнър: САЩ подготвят нов кръг преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Къшнър: САЩ подготвят нов кръг преговори за Украйна

15 Ноември, 2026 06:29 736 12

  • джаред къшнър-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори

Вашингтон работи за пряк диалог между Москва и европейските партньори. Зеленски предупреди, че Русия може да използва темата за европейската сигурност срещу НАТО

Къшнър: САЩ подготвят нов кръг преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ поддържат тесен контакт с Русия, Украйна и европейските партньори и подготвят следващия кръг от тристранни преговори за войната, заяви специалният представител на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

„В момента сме съсредоточени върху улесняването на прякото взаимодействие между Москва и европейските партньори, както и върху подготовката на дневния ред за следващия кръг от тристранни преговори“, написа Къшнър. По думите му в разговорите са се появили „редица нови идеи“, които в момента се проучват. Част от тях можели да доведат до пробив, а други да се превърнат в нови предложения за преодоляване на оставащите различия.

Разговори в Абу Даби, Москва и Дъблин

Изявлението последва серия дипломатически срещи през седмицата. Американските представители Джаред Къшнър и Стив Уиткоф участваха в преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби, а след това разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.

Двудневните разговори в Обединените арабски емирства завършиха с план за нов мащабен обмен на военнопленници, но без споразумение за прекратяване на войната или по основните политически въпроси. Териториалният спор и бъдещите гаранции за сигурността на Украйна остават сред най-трудните теми.

По време на срещите Къшнър и Уиткоф са обсъждали възможността европейските държави да бъдат включени по-пряко в дипломатическия процес. Москва досега се противопоставяше на участието на европейски представители в основния преговорен формат, докато Киев и европейските му партньори настояват Европа да има място при обсъждането на бъдещата сигурност на континента.

Вашингтон настоява за гаранции за Украйна

Къшнър подчерта, че според Тръмп трайният мир изисква надеждни гаранции за сигурността на Украйна и подробни, приложими следвоенни договорености, които да намалят риска от нов конфликт.

„Тръмп даде ясно да се разбере, че постигането на траен мир изисква сериозни гаранции за сигурността на Украйна, както и подробни и практически следвоенни договорености за сигурност, които ще намалят риска от нова война“, написа Къшнър.

Той допълни, че НАТО ще остане важен стълб на европейската сигурност, като бъде подкрепено от по-силни механизми за военна комуникация, предотвратяване на опасни инциденти и взаимно намаляване на напрежението.

Зеленски: Първо трябва да има край на войната

Зеленски заяви, че САЩ са повдигнали въпроса за възможна нова рамка за сигурност в Европа, но предупреди, че Москва може да използва подобни разговори, за да отслаби НАТО и да наложи промени в границите и военния баланс на континента.

Украинският президент настоя, че правилната последователност е прекратяване на огъня, край на войната и след това гаранции за сигурността на Украйна. Той отхвърли възможността Киев да признае окупираните територии за руски или да приеме неутралитет като условие за бъдещо споразумение.

Следващият кръг от преговори все още няма публично обявена дата. От американската страна заявяват, че целта е да бъдат подготвени нови предложения и да се създадат условия за по-широк формат, в който европейските партньори да участват пряко.

Източници: cbsnews.com, aljazeera.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания