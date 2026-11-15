Мосад предупреди: Иран планира да убие Тръмп с дрон

Израелското разузнаване е предупредило САЩ за предполагаем ирански план за атаки срещу президента Доналд Тръмп и високопоставени членове на администрацията му. Данните са били предадени от Мосад на Централното разузнавателно управление, а американските служби са поискали допълнителна проверка на информацията.

Според високопоставени израелски и американски представители заплахите са сред основните причини за промяната в подхода на Тръмп към преговорите с Техеран. Те твърдят, че става дума за конкретни и скорошни заплахи, включително възможни атаки с дронове, натоварени с експлозиви. Подобен сценарий се смята за труден за предотвратяване с традиционните охранителни мерки.

Директорът на Мосад Роман Гофман в момента е в САЩ, където се е срещнал, наред с други представители, с директора на ЦРУ Джон Ратклиф. Посещенията му във Вашингтон са чести след поемането на поста и са част от координацията с американските му колеги.

Засилена охрана за американски представители

В отговор на заплахите застрашените представители са ограничили значително участията си в събития на открито. Някои от тях временно са били преместени от домовете си в защитени военни обекти.

По данни на Fox News министърът на финансите Скот Бесънт е бил преместен от жилището си в квартал Джорджтаун във Вашингтон във военна база. Бесънт ръководи санкционната политика срещу Иран и е сред основните фигури в икономическия натиск върху Техеран.

Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет също са били настанени в защитени обекти като част от засилените мерки за сигурност около екипа по националната сигурност на Тръмп.

За президента са въведени допълнителни мерки при публичните прояви. Те вече са по-редки, а при провеждането им към стандартната охрана се добавят специализирани системи за неутрализиране на дронове.

Тръмп отстрани Ванс от преговорите

Заплахите са повлияли и върху дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта с Иран. Тръмп отстрани вицепрезидента Джей Ди Ванс от преговорите, след като той е настоявал за споразумение и е търсил възможност за пряк контакт с ирански представители.

В изявление, публикувано в четвъртък, Тръмп заяви, че е поискал от Ванс да насочи „пълното си и цялостно внимание“ към това, което президентът определи като корупция и престъпност в управлявани от демократите градове и щати.

„Нямаме нужда от сделка с Иран. Тези дни отдавна отминаха“, написа Доналд Тръмп.

Иран е показал известна гъвкавост по ядрения въпрос, но настоява първо да бъдат вдигнати морската блокада и значителна част от санкциите, както и да бъдат освободени замразените му активи.

Паралелно с това Вашингтон обсъжда разширяване на икономическия натиск чрез ограничаване на вноса и износа през сухопътните граници, особено по маршрутите към Ирак и Турция.

Остава нерешен въпросът дали Тръмп ще разпореди нови военни удари заради напредъка на Иран към придобиване на ядрено оръжие и възстановяването на ракетни съоръжения. Подобна стъпка може да доведе до ново разгаряне на войната и да засегне тежко държавите от Персийския залив.

Източници: israelhayom.com, apnews.com, axios.com