Новини
Свят »
Украйна »
Украйна отчете 2230 руски загуби за едно денонощие
  Тема: Украйна

Украйна отчете 2230 руски загуби за едно денонощие

15 Ноември, 2026 07:08 715 40

  • войната в украйна-
  • русия-
  • украйна-
  • руски загуби-
  • генерален щаб на всу

Украинският генерален щаб посочи и унищожени 1272 дрона, 46 артилерийски системи и 549 автомобила

Украйна отчете 2230 руски загуби за едно денонощие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинският генерален щаб съобщи, че руските сили са понесли 2230 загуби на личен състав през последното денонощие. Според публикуваната оценка общите загуби на руския личен състав от началото на пълномащабната война достигат около 1 622 860 души. Данните са представени от украинската страна и не са независимо потвърдени.

„Общите бойни загуби на противника към 15 ноември 2026 г. съставляват“ посочените от Генералния щаб показатели, сред които са и 2230 души за последното денонощие.

Отчетените загуби на техника

В дневната сводка са включени 34 бронирани бойни машини, 46 артилерийски системи, една реактивна система за залпов огън и 10 наземни роботизирани комплекса.

Украинската страна съобщава още за 1272 унищожени или извадени от строя безпилотни летателни апарата от оперативно-тактическо ниво. Отчетени са 549 автомобила и автоцистерни, както и една единица специална техника.

Броят на руските танкове в обобщената таблица остава 12 478, без посочена промяна за последното денонощие. Общият брой на отчетените бронирани бойни машини достига 25 784, а на артилерийските системи – 52 401.

Данните са военна оценка

Съобщението описва загубите на руските сили според украинската страна. В него не са посочени отделни данни за убити и ранени, а е използван общ показател за загуби на личен състав.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания