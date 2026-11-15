Украйна отчете 2230 руски загуби за едно денонощие

Украинският генерален щаб съобщи, че руските сили са понесли 2230 загуби на личен състав през последното денонощие. Според публикуваната оценка общите загуби на руския личен състав от началото на пълномащабната война достигат около 1 622 860 души. Данните са представени от украинската страна и не са независимо потвърдени.

„Общите бойни загуби на противника към 15 ноември 2026 г. съставляват“ посочените от Генералния щаб показатели, сред които са и 2230 души за последното денонощие.

Отчетените загуби на техника

В дневната сводка са включени 34 бронирани бойни машини, 46 артилерийски системи, една реактивна система за залпов огън и 10 наземни роботизирани комплекса.

Украинската страна съобщава още за 1272 унищожени или извадени от строя безпилотни летателни апарата от оперативно-тактическо ниво. Отчетени са 549 автомобила и автоцистерни, както и една единица специална техника.

Броят на руските танкове в обобщената таблица остава 12 478, без посочена промяна за последното денонощие. Общият брой на отчетените бронирани бойни машини достига 25 784, а на артилерийските системи – 52 401.

Данните са военна оценка

Съобщението описва загубите на руските сили според украинската страна. В него не са посочени отделни данни за убити и ранени, а е използван общ показател за загуби на личен състав.

Източници: pravda.com.ua