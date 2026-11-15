15 посетители на увеселителен парк в Германия пострадаха след срива на Microsoft

Повредата в услугите на Microsoft е попречила на германския увеселителен парк Фантазиланд да получи автоматично предупреждение за прекомерно количество хлор в басейн. При инцидента в хотел Ling Bao в Брюл са пострадали 15 гости, съобщи WDR.

Проблемът е възникнал в петък, когато повреда е засегнала и електронната поща Outlook. Автоматичната система за безопасност на сауната е изпратила сигнал, но съобщението не е достигнало до служителите на комплекса. „Заради повредата не са пристигали имейли“, е съобщила компанията пред WDR.

15 гости са потърсили медицинска помощ

След посещение на басейна гости са се оплакали от здравословни проблеми. Тринадесет души са получили раздразнение на дихателните пътища, а общият брой на засегнатите впоследствие е достигнал 15.

На място са били повикани спасителни екипи и пожарната. Първоначално е съобщено, че петима гости са откарани в болница, но по-късно броят е коригиран на четирима. Един от тях е останал за наблюдение заради средно тежко нараняване.

Установена е повреда в дозиращата система

Проверките на аварийните екипи са показали дефект в автоматичната система, която дозира хлора за басейна. Повредата е довела до значително повишаване на съдържанието на химикала във водата.

Басейнът е бил временно затворен, а водата е подменена. След това съоръжението отново е било отворено за посетители, съобщи пожарната служба.

Източници: www1.wdr.de