Макрон: Украйна трябва да стане член на НАТО

Украйна трябва да стане член на НАТО, а бъдещата европейска система за сигурност трябва да бъде изградена с ключовото участие на Киев и Алианса. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в публикация в социалната мрежа X.

„Мястото на Украйна е вътре в Алианса“, написа Макрон, докато коментира бъдещата архитектура на европейската сигурност. Той подчерта, че Париж подкрепя продължаването на помощта за Киев и усилията за постигане на справедлив и траен мир.

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„Нашата цел е ясна: да осигурим справедлив и траен мир за Украйна, а след това да продължим да работим с всички за укрепването на обща рамка за сигурност в Европа“, заяви френският президент.

Призив Европа да изясни очакванията си към САЩ

Макрон призова европейските държави да определят какво искат да постигнат в периода след войната. По думите му те трябва ясно да формулират и каква роля очакват от Съединените щати за дългосрочната сигурност на Европа.

Темата за бъдещата сигурност на континента беше сред основните въпроси на срещите на европейските лидери в Дъблин. Европейският съвет реши Европа да бъде представена в следващия кръг от разговори за Украйна чрез екип, включващ представители на Европейския съюз, Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания.

В декларация, приета на 12 ноември от участниците в срещата на Европейската политическа общност, е записано, че сигурността на Украйна е неразделна част от евроатлантическата сигурност. Документът подчертава и че въпросите, засягащи европейската сигурност, трябва да се решават с участието на европейците.

НАТО потвърди през 2024 г., че Украйна има необратим път към членство, но покана може да бъде отправена, когато съюзниците постигнат съгласие и бъдат изпълнени необходимите условия.

Позицията на Макрон идва в момент, когато Съединените щати, Русия, Украйна и европейски държави обсъждат възможни параметри на бъдещо споразумение. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Асошиейтед прес, че Вашингтон е поставил въпроса дали Киев би се отказал от части от Донбас в замяна на членство в НАТО. Зеленски отхвърли възможността Украйна да предаде територията си.

Източници: interfax.ru, apnews.com